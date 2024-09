Protestaktion von Klimaaktivisten auf Autobahn 49 bei Kassel

Rund 40 Klimaaktivisten haben vorübergehend die Autobahn 49 bei Kassel sowie Zu- und Abfahrten blockiert. Es sei zu Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Kassel-Waldau gekommen, doch inzwischen seien die Autobahn und die Auffahrten wieder frei, teilte die Polizei am frühen Abend mit. Der Protest richtet sich den Angaben nach gegen die Subventionierung des Regionalflughafens Kassel.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten wurden von der Polizei zur Feststellung der Personalien ins Präsidium gebracht. Gegen sie wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt.

Aktion auch in der Innenstadt

Am Samstag hatte die Polizei in der Kasseler Innenstadt eine Verkehrsblockade der Gruppe «Letzte Generation» aufgelöst, an der sich rund 200 Menschen beteiligt hatten. Die Gruppe gab in einer Mitteilung an, mit der Aktion ebenfalls «gegen die Subventionierung des Flughafens Kassel-Calden mit Steuergeldern in Millionenhöhe» zu protestieren.