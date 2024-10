Was bleibt von Volkswagen?

Mit gesenktem Blick und hastigen Schrittes eilen die Volkswagen-Beschäftigen durch das Haupttor am VW-Werk in Emden. Nur wenige von ihnen wollen reden: „Ich habe keine Zeit“ oder „Ich möchte nicht sprechen, ich weiß eh schon, worum es geht“, rufen die allermeisten im Vorbeigehen. Es ist Schichtwechsel im nördlichsten VW-Standort Deutschlands. Kurz vorher war hinter diesem Tor wie in allen anderen VW-Werken zeitgleich die „Giftliste“ aus der Zentrale in Wolfsburg verkündet worden.

Aike Sebastian Ruhr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis