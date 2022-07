Audi-Vorstand Walker über Gasversorgung: "Wir beobachten die aktuelle Entwicklung mit Sorge"

Gerd Walker ist Audi-Vorstand für Produktion und Logistik. Er spricht darüber, was bei der VW-Tochter passiert, wenn die Gaspipeline Nordstream 1 dicht bleibt.

Herr Walker, nutzen Sie daheim Roboter?



Gerd Walker: Einen Mäh-Roboter und einen Saug-Roboter. Ich habe mir vor zehn Jahren mal ein kleines Schwimmbad gebaut, so ein Fünf-Meter-Ding. Und dafür gibt es einen Saug-Roboter, der mir hilft, nicht mehr den Poolboy spielen zu müssen. Das sind aber die beiden einzigen. Alles andere ist manuell.

Und wie viele Roboter sind bei Audi im Einsatz?



Gerd Walker: In einer Linie sind im Normalfall so knapp um die 1000 Roboter. Am Standort Ingolstadt haben wir drei Linien, dann können Sie hochrechnen.

Ihre Ex-Kollegin im Vorstand, Sabine Maaßen, hat jüngst gesagt, der Personalabbau von 9500 Stellen in Ingolstadt und Neckarsulm werde bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. In welchem Grad wird das Audi Werk in Ingolstadt in zehn Jahren automatisiert sein? Und wo in der Produktion bleibt der Mensch für Sie unverzichtbar?



Gerd Walker: Im Karosseriebau ist die Automatisierung schon seit langer Zeit sehr, sehr hoch. Das ist der automatisierteste Bereich im Automobilbau. Wir haben hier hochsensible Verfahren, die für den Menschen ergonomisch sehr herausfordernd sind und eine hohe Präzision benötigen. In der Montage sieht es ganz anders aus, da haben wir einen deutlich geringeren Automatisierungsgrad. Den des Karosseriebaus wollen wir hier auch nicht erreichen. Wir werden keine komplett automatisierte Fertigung bei Audi haben. Es ergibt im Automobilbau extrem viel Sinn, auch weiterhin Menschen an den richtigen Stellen zu haben. Nichtsdestotrotz werden diese Tätigkeiten immer höherwertiger werden. Immer besser ausgebildete Mitarbeitende, die die Kopfarbeit machen und dem Roboter die einfachen Wiederhol-Tätigkeiten überlassen. Wir werden sehr viele Jobs bei der Instandhaltung der Technik hinzubekommen, dazu Programmierer, die Virtualisierung wird deutlich mehr werden. Das bedeutet: Planerische und begleitende Tätigkeiten werden zunehmen. Der Schlüssel dazu liegt in der Qualifizierung: Ich bin überzeugt, dass wir unsere Mitarbeitenden für diese Aufgaben vorbereiten können.

Rund 400.000 Fachkräfte fehlen in Deutschland pro Jahr. Merkt Audi das?



Gerd Walker: Fachkräfte sind überall Mangelware, insbesondere im IT- Bereich. Das betrifft hauptsächlich die Bereiche Elektrik und Elektronik. Unser Fokus auf diese Zukunftsfelder beginnt bereits in der Ausbildung. Wir fördern damit von Beginn an elementare Kompetenzen und wirken so dem Fachkräftemangel entgegen. Darüber rekrutieren wir viele, die sich um neue Technologien kümmern. Nichtsdestotrotz wird die Herausforderung sein, neue Generationen dafür zu motivieren, um den Stand zu halten. Die Transformation ist in jeder Hinsicht eine Herausforderung, ihre Geschwindigkeit ist höher, als wir uns vorgestellt haben. Entsprechend werden wir unsere Bemühungen verstärken. Den Kipppunkt, an dem wir mehr E-Autos bauen werden als Verbrenner, erreichen wir vermutlich früher als erwartet und deshalb müssen wir uns als Werk und Team schneller transformieren. Noch haben wir das gut im Griff. Wir haben tolle Programme und individuell zugeschnittene Weiterbildungsangebote, wie Digital Shift und Digital Future, die Gott sei Dank gut funktionieren.

Wie oft sind Sie in den Linien und den Werken unterwegs?



Gerd Walker: Regelmäßig. Ich schaue mir den Aufbau neuer Fahrzeuge an, bespreche mit dem Team, was wir da künftig ganz anders machen können.

Sie haben Anfang Februar begonnen. Kurz darauf hat das russische Regime einen Angriffskrieg auf die Ukraine befohlen. Seit Montag fließt kein Gas mehr durch Nord Stream I. Was bedeutet das für die Audi-Produktion in Ingolstadt und Neckarsulm, wenn diese Pipeline dicht bleibt?



Gerd Walker: Ein Werk wird vor allem mit Strom und Wärme betrieben. Den Standort Ingolstadt versorgen wir seit 2012 ausschließlich mit Grünstrom. Für die Wärmeversorgung nutzen wir Gas. Wir beobachten die aktuelle Entwicklung daher mit Sorge. Erste Maßnahmen zum Verringern unseres Gasbedarfs haben wir bereits ergriffen. Um unsere Hallen warm zu halten, haben wir alternative Brennstoffe, konkret Erdöl, bereits eingekauft oder uns gesichert. Es gibt aber auch Prozesse im Werk, in der Lackiererei zum Beispiel, wo wir auf Gas nicht verzichten können. Das wird allen Automobilherstellern so gehen, denn da setzen wir die gleichen Technologien ein.

Wie wappnen Sie sich dafür?



Gerd Walker: Alternative Brennstoffe, Absicherungen. An der einen oder anderen Stelle kriegt man das in einer akzeptablen Zeitschiene hin. Auf der anderen Seite füllen wir unsere Vorräte maximal auf und sorgen so dafür, dass wir in der Prozesskette nicht abreißen. Wir sprechen mit unseren Zulieferfirmen und sichern uns entsprechend ab. Was uns hilft – und was durch das Szenario beschleunigt wird – ist, dass wir unsere Standorte deutlich schneller CO 2 -neutral aufstellen. Das Ziel bisher ist, das in allen Werken bis 2025 geschafft zu haben. Nun können wir die schwierige Situation nutzen und Tempo zulegen. In den Werken Brüssel und Györ sind wir schon so weit. In Ingolstadt und Neckarsulm liegen wir mit 70 bis 80 Prozent auf einem sehr guten Weg.

Nochmals nachgefragt: Wenn das Gas weg bleibt, kann Audi keine Autos mehr lackieren?



Gerd Walker: Wenn das Gas weg bleibt, werden wir das an verschiedenen Stellen im Werk spüren

Jenseits des Krieges bleibt die Lage schwierig. In der Bundesregierung zeigt die FDP keine Eile, Maßnahmen für den Corona-Herbst zu ergreifen. Audi hat bis Ende Juli Kurzarbeit angemeldet. Wie wappnet sich die Audi-Produktion für die kommenden Pandemie-Monate?



Gerd Walker: Aus unserer Sicht wird die Lage weiterhin volatil bleiben. Wir stellen uns definitiv auf eine Situation ein, wo wir unsere Maßnahmen, die wir Anfang der Pandemie entwickelt haben, sofort ergreifen können. Was wir ohnehin die ganze Zeit beibehalten haben, sind die Abstandsregeln in den Linien, um unsere Mitarbeitenden dort weiter gut zu schützen. Aktuell haben wir eine gute Situation in den Werken.

Sie rechnen also weiter mit Kurzarbeit bei Audi?



Gerd Walker: Zum jetzigen Zeitpunkt können wir das zumindest nicht ausschließen.

Konnte das Ingolstädter Werk, seit Sie Produktionsvorstand sind, jemals unter Volllast gefahren werden?



Gerd Walker: Ja, wir haben tatsächlich immer wieder die Situation, wo wir voll produzieren. Leider ist es eben nicht in der Kontinuität, in der wir uns das vorstellen. Wir haben normalerweise deutlich längere Vorläufe, was die Planungszeiträume für eine Produktion betrifft. Wir müssen unseren Mitarbeitenden leider immer wieder sehr kurzfristig die Schichtpläne anpassen. Aber: Auch wenn das eine große Belastung für die Mitarbeitenden ist, zieht wirklich jeder mit.

Fehlende Computer-Chips, fehlende Kabelbäume, gerissene Lieferketten – das ist doch für einen Logistiker ein tägliches Tetris-Spiel?



Gerd Walker: Absolut. Alle Fachbereiche in unserem Unternehmen müssen zusammenspielen. Die Beschaffung, die Logistik, die Produktion, in der technischen Entwicklung, im Vertrieb. Das ist natürlich täglich Thema im Vorstand. Wir haben eine Task-Force aufgesetzt, von daher sind wir gut gewappnet. Das Thema wird uns in der zweiten Jahreshälfte noch weiter begleiten, auch wenn wir inzwischen unsere Prozesse so angepasst haben, dass wir extrem flexibel damit umgehen können, um die Lieferzeiten für unsere Kundinnen und Kunden so kurz wie möglich zu halten.

Heißt: Ab 2023 hat Audi keine Chip-Probleme mehr?



Gerd Walker: Das würde ich so mit Sicherheit nicht sagen, denn dafür müsste ich ein Prophet sein. Wenn wir weltweit – auch auf andere Branchen – schauen, dann sehen wir, dass das ein strukturelles Thema ist, mit dem wir alle umgehen müssen. Fest steht: Wir müssen die Zeit jetzt nutzen, um uns resilienter zu machen, technische Lösungen oder Alternativen für die eine oder andere Chip-Generation zu finden, die uns am meisten Probleme macht. Wir werden immer besser werden, aber eine komplette Entwarnung kann man mit Sicherheit jetzt noch nicht geben.

Ab 2026 wird Audi nur noch E-Modelle auf den Markt bringen. Wann wird der allerletzte Verbrenner in Ingolstadt vom Band laufen?



Gerd Walker: Ingolstadt wird voraussichtlich 2028 voll elektrisch sein.

In der EU soll 2035 mit Verbrennungsmotoren Schluss sein. In der Bundesregierung gab es eine Kontroverse über die deutsche Position dazu. Wie wichtig ist für die Produktion ein klar kommuniziertes Exit-Datum? Hilft Ihnen das nicht sogar, schneller komplett umzusteigen? Im Vergleich zu anderen deutschen Herstellern haben VW und Audi sich ja früh festgelegt.



Gerd Walker: Wir brauchen nicht unbedingt Zeitdruck, den machen wir uns schon selber. Wir haben einen klaren Plan für den Umstieg in die E-Mobilität. Aber es hilft natürlich, Werke entsprechend umzurüsten und parallel Fahrweisen zu installieren. Wir haben uns entschieden, so wenig wie möglich zu mischen, um eben eine höchste Effizienz in der ersten Generation der Elektromobilität zu bekommen. Von daher ist eine höhere Geschwindigkeit der Umstellung für uns natürlich ein absoluter Vorteil. Und die wollen wir auch.

Das Stammwerk in Ingolstadt bekommt auch eine Batterie-Fertigung. Welche Dimension wird diese haben? Wann ist die erste Batterie fertig, wie viele Leute braucht es?



Gerd Walker: In der Elektromobilität ist die Batteriefertigung zum einen essenziell, um Beschäftigung – bei einer weiteren Automatisierung oder eben einer Vereinfachung der Fahrzeugarchitekturen – zu erhalten. Zum anderen aber ist sie ein absolutes Technologie-Thema, das man beherrschen muss. In Ingolstadt ganz konkret für den Mittelklasse-SUV Q6 e-tron, unser erstes E-Volumen Modell, das wir am Standort ab 2023 bauen. Dazu bauen wir eine Batterie-Fertigung inklusive einer Batteriemodul-Montage auf. Aktuell laufen da die ersten Vorserien-Batterien drüber. Dort sind gut 300 Mitarbeitende beschäftigt. Fast alle kommen aus Bereichen der Produktion und wurden umgeschult.

Die Probleme bei der VW-Software-Einheit Cariad sorgen für Verzögerungen. Ohne Software aber gibt es keine Autos. Was bedeutet das für Sie als Audi-Produktionsvorstand?



Gerd Walker: Die Bündelung der Software-Kompetenzen in einer konzerneigenen Software-Einheit ist genau der richtige Weg und ein einzigartiges Projekt in der Branche. Damit schaffen wir enorme Synergien im Konzern. Dass es die eine oder andere Problematik gibt, ist nicht ungewöhnlich, damit müssen wir als Produktion umgehen. Auch schon eine kleine Verzögerung in den Abläufen bringt Herausforderungen mit sich. Die können wir aber entsprechend abfedern. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem Wohl und Wehe von uns allen hängt. Deswegen packen wir da auch alle gemeinsam an.

Sie bleiben also optimistisch. Wie wird in zehn Jahren die Audi-Produktion ausschauen? Können Sie uns ein plakatives Beispiel geben?



Gerd Walker: Stichwort: Virtualisierung. Die Planungsprozesse eines Werkes, einer Produktion, laufen heute virtuell. Es gibt zunächst einen digitalen Zwilling. Wir bauen ein neues Werk digital auf, um unsere Prozessanlagen dort bereits zu optimieren. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied, den wir in der Produktionstechnologie haben werden: Wir sind erst einmal virtuelle Entwickler. Erst in einem zweiten Schritt geht es um Hardware

Wenn alle Prozesse optimiert sind und der Laden läuft, was macht der Audi-Produktionsvorstand dann in seiner Freizeit?



Gerd Walker: Ich kümmere mich um meine Familie. Und meine Leidenschaft – neben dem Automobil – ist das Fahrrad, weil ich mich damit einfach am besten entspannen kann. Meine Familie und ich fahren gerne Touren. Egal in welcher Landschaft. Ich fahre am liebsten bergauf, egal ob mit dem Rennrad, dem Gravel- oder Mountainbike. Das macht mir alles Spaß

Aber ohne Batterie, oder?



Gerd Walker: Ohne Batterie. Ich bin noch beim Biobike.

Zur Person: Gerd Walker, 52, ist seit Februar diesen Jahres Audi-Vorstand für Produktion und Logistik. Der gebürtige Reutlinger begann 1998 als Konzeptplaner bei der Ingolstädter VW-Tochter.