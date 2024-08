Weltbild-Aus: Betriebsrat gibt Droege-Gruppe Mitschuld an Schließung

Das Buchhandels- und Versandunternehmen Weltbild muss zum 31. August schließen. Wie konnte die Lage in dem expandierenden Betrieb so schnell kippen? Der Betriebsrat sieht einen Hauptgrund für die Insolvenz und ihre Folgen auch in der Strategie des letzten Eigentümers, der Droege-Gruppe aus Düsseldorf. Er spart dabei nicht an Kritik: „Entscheidungen waren von Größenwahn geprägt, von einer Inkompetenz in Handelsfragen und einer irrlichternden Strategie“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Timm Boßmann unserer Redaktion.

