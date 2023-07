EU-Mercosur-Pakt: Weiter warten auf die weltgrößte Freihandelszone

Beim Gipfel in Brüssel soll Bewegung in die Verhandlungen zwischen Europa und Lateinamerika kommen. Denn Europa hat im Wettbewerb mit China viel zu verlieren.

Unbestritten setzt die Europäische Union gerne auf die Kraft der Symbolik. Umso mehr darf sie an jenen Botschaften gemessen werden, die sie unausgesprochen aussendet. Dazu kann die Organisation der Ankunft von fast 60 Staats- und Regierungschefs am Montagnachmittag zum Mammut-Gipfel in Brüssel gezählt werden. Während die 27 EU-Staatenlenker vor dem Europagebäude aussteigen und den üblichen roten Teppich entlang schritten, fuhren die Wagen der Politiker, die aus Lateinamerika und der Karibik anreisten, am nebenan liegenden Justus-Lipsius-Bau vor, angeblich aus Sicherheitsgründen. Zyniker würden von einem Hintereingang sprechen. Ein Symbol der Krise im Ringen um die größte Freihandelszone der Welt?

Südamerikaner kritisieren Arroganz der Europäer

Zwar bekamen die Mitglieder der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (Celac) einen roten Teppich ausgerollt, aber spiegelte das Protokoll „den Geist des gegenseitigen Respekts“ wider, von dem EU-Ratspräsident Charles Michel sprach? Die Südamerikaner fordern immer wieder die Gleichberechtigung in der Beziehung mit der Union und kritisieren regelmäßig eine arrogante Haltung vonseiten der EU. Auch deshalb ist das Verhältnis seit einigen Jahren eingeschlafen.

Das sollte sich mit dem zweitägigen Gipfeltreffen zwischen den beiden Blöcken ändern – es ist das Erste seit 2005. „Das zeigt, dass da wieder Bewegung ist“, sagte Bernd Lange ( SPD), der Vorsitzende des mächtigen Handelsausschusses des Europäischen Parlaments. Auch er warnte vor einer „Zeigefinger-Mentalität“ der Europäer und verwies vorneweg auf das sogenannte Mercosur-Freihandelsabkommen. Damit soll die größte Freihandelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Einwohnern entstehen. Der Vertrag ist fertig verhandelt, liegt aber seit vier Jahren auf Eis, weil es Widerstand gibt gegen die Forderungen der EU zu mehr Nachhaltigkeit, etwa zum Schutz der Regenwälder in Brasilien.

Misstrauen beim Klimaschutz lähmt die Verhandlungen zwischen Europa und Südamerika

Mehrere EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, verlangen eine Zusatzerklärung zu Klima, Umwelt und Menschenrechte. Sie soll es richten, aber sie wurde zuletzt von Argentiniens Präsident Fernández genauso wie von Brasiliens Staatschef Lula abgelehnt. Letzterer meinte, strategische Partner würden „nicht auf der Grundlage von Misstrauen und der Androhung von Sanktionen“ verhandeln. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich jedoch am Montag optimistisch, „bald zu einem guten Ergebnis“ zu kommen. Er sprach sich dafür aus, das Abkommen abzuschließen – in eine Weise, „wo dann auf allen Seiten alle sagen, das ist uns gut gelungen und das ist nicht etwas, das mit Vormacht oder Übermacht zu tun hat, sondern das auf Augenhöhe stattfindet“.

Die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay wandten sich in den vergangenen Jahren zunehmend China zu – bitter für die EU, die versucht, den Anschluss im globalen Wettbewerb nicht zu verlieren. Neben dem Deal ging es auch um weitere Handelsfragen, Klimaschutz und die Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Hoffnung war groß, als Luiz Lula da Silva im Januar die Führung in Brasilien übernommen hatte. Der Nachfolger des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro, so die Erwartung in Brüssel, werde den Weg für das EU-Mercosur-Abkommen endlich frei machen. Obwohl seit der Amtsübergabe die Abholzung nach staatlichen Angaben um ein Drittel zurückgegangen ist, herrscht in Brüssel eine gewisse Ernüchterung.

EU-Mercosur-Pakt: EU-Außenchef hofft auf Durchbruch bis Jahresende

Die Brasilianer wünschen sich beispielsweise Zugeständnisse bei den Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen, um die Produktion von Medikamenten und Impfstoffen im eigenen Land gezielt fördern zu können. Bislang gibt es – noch – kein Gegenangebot aus Südamerika. Würde Lula bei seiner Ankunft in Brüssel „etwas im Koffer“ dabeihaben, „sodass wir weiterverhandeln können“, wie Bernd Lange hoffte? Er verwies auf einen Aktionsplan zum Stopp des Abholzens des Amazonas, den die brasilianische Regierung kürzlich veröffentlicht hat. Eine Möglichkeit wäre, dass man etwa die Überwachung gemeinschaftlich angehen könnte.

Gleichwohl betonte er die „sehr komplexe Geschichte“. Denn die Regierung unter Lula besitzt keine Mehrheit im Parlament. Auch wenn von diesem Gipfel wohl vor allem schöne Bilder und warme Worte ausgehen werden und „kein großer Durchbruch“ zu erwarten sei, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, erwartete der Spanier, „dass der Wille zum Ausdruck gebracht wird, weiter hart daran zu arbeiten, um bis zum Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen".