Eine Gemeinde zeigt, wie Klimaschutz gelingen kann

Als die Module des Solarparks an der Autobahn abgebaut wurden, um sie nach zwölf Jahren durch leistungsfähigere zu ersetzen, konnten sie nicht widerstehen und kauften 300 der gebrauchten Paneele. Jetzt stapeln sie sich in der Halle gegenüber der Volksschule und dem Friedhof. Bis auf Schulterhöhe, Solarmodul auf Solarmodul. Die Module haben eine leichte Staubschicht mitgebracht, diese wird aber nicht mehr lange auf ihnen haften. Eines nach dem anderen werden sie gesäubert, bis das Ultramarinblau der Siliziumkristalle in der Sonne funkelt.

„Unsere Idee ist es, Balkonkraftwerke aus den Modulen zu machen“, sagt Helmut Rupp. Der gelernte Elektromeister gehört dem Energieteam des Marktes Scheidegg an. Und er ist einer der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die dazu beitragen, dass ihre Gemeinde zu den führenden Energiekommunen in Deutschland zählt, die es im Klimaschutz besonders weit gebracht haben. Und dies ohne marktschreierisches Trommeln, ohne Auflagen, ohne Proteste gegen striktere Vorschriften, sondern geradezu geräuschlos verglichen mit dem Sturm, der nach dem Durchsickern des neuen Heizungsgesetzes des scheidenden grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck über das Land gebraust ist. Auf der Weltklimakonferenz ringt man derzeit um Wege aus der Klimakrise, hier sind Lösungen zum Teil schon gefunden. Was macht man in Scheidegg besser? Was können andere Kommunen, ja, was kann das Land daraus lernen?

Klimaschutz ist in Scheidegg im Gemeindeleben verankert

Scheidegg, rund 4400 Einwohner, 3200 Gästebetten, ist als Kurort im Allgäu bekannt. Mehrere Kurkliniken haben hier ihren Sitz, der Bodensee ist nicht weit. Während im Tal noch der Nebel steht, scheint hier oben vom blauen Herbsthimmel die Sonne. Man kann hier hervorragend Urlaub machen, zu den Scheidegger Wasserfällen wandern, der Markt hat eine prächtige barocke Kirche, ein denkmalgeschütztes Rathaus, Bäcker und Apotheke befinden sich im fußläufigen Bereich. Was man nicht sieht: Der Gemeinde gelingt es auch immer besser, die Emissionen des Klimagases CO₂ zu senken. Als einzige Kommune in Bayern ist Scheidegg in diesem Jahr mit dem renommierten European Energy Award in Gold ausgezeichnet worden.

„Wir sind ein heilklimatischer Kurort der Premiumklasse, da müssen wir uns auch so verhalten", sagt Ulrich Pfanner, Bürgermeister von Scheidegg.

Jetzt, an einem Oktober-Vormittag um zehn Uhr, scheint die Sonne schräg in den Ort, keine Wolke ist am Himmel. Helmut Rupp stellt eines der gebrauchten Solarmodule aus der Halle auf und schließt ein Messgerät an. 207 Watt Leistung, liest er ab. „Damit kann man gut einen Kühlschrank betreiben“, sagt er zufrieden. Ein Kühlschrank braucht im Schnitt 100 Watt. „Mit vier Modulen ist ein Haushalt tagsüber schon ganz gut abgedeckt“, erklärt er. Fünf Euro das Stück hat das Energieteam für die gebrauchten Module gezahlt, die ihnen zu schade erschienen, um sie auf den Schrott zu geben. „Unsere Messungen haben gezeigt, dass die Module nach zwölf Jahren im Einsatz immer noch 95 Prozent der Leistung erbringen. Warum sollen sie deshalb kein zweites Leben bekommen? Als Balkonkraftwerk sind sie ideal“, erklärt der 58-Jährige. Mehr als 800 Watt dürften Balkonkraftwerke sowieso nicht leisten.

Energieteam trifft sich regelmäßig

Helmut Rupp und andere Mitglieder des ehrenamtlichen Energieteams rüsten nun die Module Stück für Stück zu steckerfertigen Balkonkraftwerken um, das kostet rund 30 bis 40 Euro, auch einen Wechselrichter für rund 80 Euro müssen sich die Interessenten noch anschaffen – ein Schnäppchen, wenn man damit seinen Haushalt viele Stunden tagsüber mit Strom versorgen kann. Die ersten zehn Balkonkraftwerke hat das Energieteam verlost, 1500 Euro hat die Gemeinde dafür bereitgestellt.

In Scheidegg ist es gelungen, das Engagement für Klimaschutz im Leben der Gemeinde zu verankern. „In unserem Energieteam engagieren sich Ehrenamtliche und die Mitglieder aus der Verwaltung“, sagt Jürgen Hörmann, der die Hauptverwaltung der Gemeinde leitet. Das Team trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr, jedes Mal sind zwischen acht und 14 Leute dabei. „Es hat sich bewährt, sich kurze Zeit zu treffen, dafür aber regelmäßig“, sagt er. Das Team baut nicht nur Balkonkraftwerke, es ist zum Beispiel auch auf dem Regionalmarkt mit veganem Essen vertreten, ermittelt, wie dicht das Netz an Fahrradständern in der Gemeinde ist und wo Nachholbedarf besteht. Oder es spendiert der Schule eine Brotzeit, wenn Schülerinnen und Schüler die Landschaft von Müll befreien. „Es ist wichtig, auch die Kinder für das Thema zu begeistern“, sagt Hörmann. „Kinder verinnerlichen Umwelt- und Klimaschutz und bringen das Thema heim in die Familien.“

Scheidegg ist Urlaubs- und Kurort, die Kirche bildet das Zentrum des Ortes.

Dies ist vielleicht die erste, wichtige Erkenntnis des Besuchs in Scheidegg: Um im Klimaschutz voranzukommen, hilft es, wenn die ganze Gemeinde mitzieht, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind, sei es über große oder ganz kleine Projekte. Im Energieteam sind alle vier Mitarbeiter des Bauhofs vertreten, schließlich hat die Gemeinde eine Vorbildfunktion, dazu viele Ehrenamtliche, junge Frauen, aber auch 80-jährige Männer. Und Menschen wie Helmut Rupp, der im Hauptberuf in einem großen Industrieunternehmen arbeitet und sich seit langem für Photovoltaik begeistert. Dafür, wie man mit Sonnenlicht Strom erzeugen kann. „Die Technologie interessiert mich seit Jahren“, sagt er. Elektrotechnik ist für ihn nicht nur ein Beruf, sondern auch ein Hobby. Vor 30 Jahren hat er bereits ein Go-Kart mit zwei Elektromotoren und einem Solardach ausgestattet. Zuhause, sagt er, hat er einen „Park“ an Messgeräten. Ein Balkonkraftwerk zu planen, ist da ein Leichtes.

Fernwärmenetz setzt auf Hackschnitzel aus regionaler Herkunft

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 die Emissionen des Klimagases CO₂ gegenüber 1990 um 65 Prozent zu reduzieren. Bis 2045 soll das Land klimaneutral sein. Das Umweltbundesamt hat im März erstmals bestätigt, dass das Land auf Kurs ist. Es rechnet damit, dass es gelingt, bis 2030 die Emissionen um knapp 64 Prozent zu senken. Die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft und die Industrie haben ihren Soll erfüllt, der Verkehr und der Gebäudesektor – Stichwort Heizen – hinken aber hinterher. Und die politische Stimmung scheint sich derzeit zu drehen, Klimaschutz steht nicht mehr ganz oben auf der Agenda: Die FDP hat zuletzt den Vorstoß eingebracht, angesichts der Wirtschaftskrise das Ziel der Klimaneutralität in Einklang mit den EU-Zielen bis 2050 zu verschieben. Wer weiß, wie es nach der Bundestagswahl weitergeht?

Gleichzeitig zeigen sich die Folgen des Klimawandels aber immer stärker. In Form von Extremwetter, Überschwemmungen, Stürmen. Die Treibhausgasemissionen müssen deshalb runter, da sind sich Klimaforscher praktisch einig.

Das Hackschnitzel-Heizwerk versorgt die Hälfte des Marktes Scheidegg mit klimaneutraler Wärme, im Bild Hans-Jörg Berger, der Leiter des Heizwerks, und Andreas Breuer, Geschäftsführer des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK).

Allein mit Balkonkraftwerken werden die großen Fortschritte nicht zu erzielen sein, das weiß man auch in Scheidegg. Dafür braucht es selbst auf der Ebene einer Kommune größere Hebel, zum Beispiel eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

Hallenbäder der Kurkliniken nehmen Wärme das ganze Jahr über ab

Hans-Jörg Berger öffnet die große Klappe, dann schlägt dem Besucher des Heizwerks der trockene Hitzeschwall entgegen. Im Inneren des Kessels lodert es gelb-orange, Holz-Hackschnitzel gehen dort in Flammen auf. Die leicht feuchten Hackschnitzel werden erst in der heißen Luft getrocknet, dann entzünden sie sich. Stück für Stück werden sie langsam auf einem Rost nach vorne geschoben, bis sie ausgebrannt sind und die Asche nach unten rieselt. Satte 650 Grad herrschen gerade im Kessel, bis zu 900 Grad können es werden. Der Hackschnitzel-Kessel ist das Herzstück des Nahwärmenetzes von Scheidegg, das rund die Hälfte des Ortes versorgt. Angeschlossen sind die Kur- und Reha-Kliniken mit Ausnahme des Kurhauses, viele Gewerbebetriebe, sämtliche öffentlichen Gebäude wie das Rathaus, die Grundschule, der Kindergarten, die Feuerwehr und zahlreiche Wohnhäuser.

Das Wasser ist rund 100 Grad heiß, wenn es zu den Abnehmern fließt, die Reha-Kliniken spielen dabei eine besondere Rolle. Die Kliniken betreiben Hallenbäder, die das ganze Jahr über auf Temperatur gebracht werden müssen, damit sind stets Abnehmer für die Wärme da. Da Bäume – aus denen die Holzhackschnitzel entstehen - im Wachstum genauso viel CO₂ aus der Atmosphäre gebunden haben, wie bei der Verbrennung frei wird, gilt das Heizwerk als klimafreundlich. Berger leitet es seit dem Start 2009. „Es läuft sehr gut“, sagt er zufrieden. Nur zu Spitzenzeiten mit hartem Frost steht ein Ölkessel als zusätzliche Wärmequelle bereit. Betrieben wird das Heizwerk von einer Tochter des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft Kempten, kurz ZAK.

Holzhackschnitzel sorgen für Wärme: Blick in den Kessel des Heizwerks von Scheidegg.

Die Erfolgsgeschichte begann damit, dass die Waldbesitzer der Gemeinde feststellen, dass es immer schwerer fällt, für das Restholz eine Verwendung zu finden. Um Holz zu gewinnen, werden im Wald rund um Scheidegg große Bäume entnommen, übrig bleiben aber Wipfel und dicke Äste. Auch für die dünneren Stämme aus der Durchforstung fanden sich mit der zurückgehenden Papierproduktion weniger Käufer. Daraus entstand die Idee, das Heizwerk zu bauen – allein mit Westallgäuer Waldbesitzern als Holzhackschnitzel-Lieferanten.

Klimaschutz ist erfolgreich, wenn er auch noch Gewinn abwirft

Und dies scheint die zweite Erkenntnis zu sein: Klimaschutz ist dann erfolgreich, wenn er einen zusätzlichen Nutzen bringt, wenn er Gewinn abwirft, am besten in barer Münze. In Scheidegg finden die Waldbauern Absatz für ihre Holznebenprodukte, in anderen Gemeinden beteiligen sich die Bürger zum Beispiel an einem Windrad und bekommen jährliche Ausschüttungen.

Hackschnitzel-Lager des Heizkraftwerks in Scheidegg

Die Hackschnitzel kommen auf Anhängern vor dem Heizwerk an, innen lagern sie in einer großen Halle, es riecht nach Harz und frisch geschlagenem Holz. Greift man in die Hackschnitzel hinein, sind Nadeln, Rinde und Holzstücke gut zu erkennen. 600 Kubikmeter fasst das Lager, ausreichend für fünf Tage Heizbetrieb. Vergleichen mit Öl und Gas werden im Jahr rund 3000 Tonnen CO₂ pro Jahr gespart.

Ein großer Kamin (mit Filter) ist besser als hundert kleine Kamine

Ulrich Pfanner, 57, ist seit 18 Jahren Bürgermeister in Scheidegg. Er verfolgt das Thema Klimaschutz aus Überzeugung, weil es gut zu Scheidegg passt: „Wir sind ein heilklimatischer Kurort der Premiumklasse, da müssen wir uns auch so verhalten und uns als Gemeinde der Lufthygiene annehmen“, sagt er. Rund 40 Prozent der Gebäude in der Gemeinde werden inzwischen mit erneuerbaren Energien beheizt, in Deutschland ist es erst ein Fünftel. „Wir sind mit unserem Heizwerk weit vorangekommen. Wir wussten damals auch nicht, ob wir richtig liegen, heute aber beneiden uns andere darum“, erinnert sich der CSU-Politiker. Für den Luftkurort ist es dabei besonders wichtig, dass im Heizwerk große Elektrofilter die Schwebstoffe aus der Luft herausholen. „Das Heizwerk bringt eine starke Verbesserung der Luftqualität, da nicht mehr 100 einzelne Kamine rauchen, sondern es nur noch einen gibt, der über Filter verfügt“, sagt Pfanner. Was man am Ende aus dem Kamin hervorquellen sieht, ist in erster Linie Wasserdampf.

Der Kurort Scheidegg setzt auf erneuerbare Energien und seine vielen Sonnenstunden.

Die Weichen sind in Scheidegg früh gestellt worden. Bereits 2011 hat man zusammen mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) ein erstes Klimaschutzkonzept erstellt. Die Auswertung zeigt inzwischen, dass die CO₂-Emissionen pro Bürger in Scheidegg deutlich niedriger sind als im Bundesschnitt. Die neueste Fassung des Klimaschutzkonzeptes stammt aus dem Jahr 2023. Der Markt setzt sich dabei nicht nur ambitionierte Ziele: Der Strombedarf soll bereits 2030 zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, die Verwaltung soll 2030 treibhausgasneutral sein, die ganze Gemeinde dann 2040. Der Plan sieht auch Maßnahmen vor, wie die Ziele erreicht werden können. Im Ort wird bereits heute viel Strom erneuerbar erzeugt: Das Kurhaus, das Freibad, die Turnhalle, die Festhalle und andere Gebäude haben Solardächer. Im Ort gibt es zahlreiche Ladesäulen für Elektroautos, die Gemeinde bietet Carsharing an. Gegenüber dem Friedhof stehen zwei E-Autos, die man per App mieten kann, eines ist gerade im Einsatz. Der ÖPNV ist gut ausgebaut, der Vorarlberger Landbus verkehrt nach Österreich. E-Biker können ihre Akkus an einem überdachten Standort am Kurhaus kostenlos aufladen. Und über Social Media hält die Gemeinde ihre Bürgerinnen, Bürger und Besucher auf dem Laufenden, auch über Klimaschutz-Aktionen.

Klimaschutz wird hier als Daueraufgabe gesehen

Das scheint das dritte Erfolgsrezept zu sein: Ein Plan, ein Konzept hilft, das Thema Klimaschutz über Jahre zu verstetigen. Was global eine Klimarahmenkonvention leistet, findet auf Gemeindeebene in Klimaschutzkonzepten eine Entsprechung. Dabei, sagt Bürgermeister Pfanner, habe es sich gelohnt, mit Partnern wie eza! und ZAK zusammenzuarbeiten.

Die Carsharing-Autos in Scheidegg setzen auf Elektroantrieb.

„Der Markt Scheidegg ist in seiner Klimaschutzpolitik deswegen so erfolgreich, weil Klimaschutz als Daueraufgabe verstanden wird, an der seit dem Start in das European Energy Award-Programm im Jahr 2007 und dem ersten Klimaschutzkonzept 2011 kontinuierlich gearbeitet wird“, sagt eza!-Geschäftsführer Martin Sambale. Das Energie- und Umweltzentrum Allgäu betreut den Markt Scheidegg seit dem Programmstart und berät bei der Planung und Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten. Der European Energy Award sei dabei nicht nur eine Auszeichnung, wie der Name nahelegt, erklärt Sambale. Er beinhaltet auch ein Managementsystem und Beratungsprogramm für die kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik, mit dem Strukturen geschaffen werden und Klimaschutz systematisch in die Kommunalpolitik integriert wird. Er ist damit auch auf Kontinuität angelegt.

Die Umstellung von Tiefbrunnen auf Quellwasser spart große Mengen an Strom

Um innovative Ideen ist man dabei in Scheidegg nicht verlegen. „Einer der größten Stromverbraucher der Gemeinde ist die Wasserversorgung – daran denkt man häufig nicht“, erklärt der Bürgermeister. Das Wasser musste auch in Scheidegg aus Tiefbrunnen nach oben gepumpt werden. Das frisst Strom. Dabei gab es in der Gemeinde eine Alternative: Auf rund 1000 Meter Höhe fließt Quellwasser aus den Bergen. Um ihre Grundwasserreserven zu schonen, nutzt Scheidegg künftig stärker dieses Quellwasser.

Scheidegg nutzt künftig Quellwasser, die Druckminderungsanlage am Ortsrand kann dabei zusätzlich Strom erzeugen.

Das Wasser aus den Quellen wird zuerst in einem Hochbehälter über dem Ort in der Nähe der Prinzregent-Luitpold-Klinik und des Skywalks – einer Besucherattraktion – gesammelt. Bilder dokumentieren, wie die beiden Behälter à 75 Kubikmeter unter der Erde vergraben wurden. Heute ist darüber Wiese, sie sind kaum mehr zu sehen. Aus den Hochbehältern fällt das Wasser dann durch Leitungen rund 90 Meter in die Tiefe zu einer Druckminderungsanlage. „Das Wasser kommt mit neun Bar Druck an, das wäre für das Wassernetz zu viel“, erklärt Bauhofleiter Georg Höß. „Die Druckminderungsanlage gleich dies aus.“ Die dabei freiwerdende Energie nutzt man dazu, Strom zu erzeugen. Das Wasser treibt einen Generator an. Rund 20.000 Kilowattstunden fallen damit im Jahr als Nebenprodukt an. Damit lassen sich fünf große Haushalte versorgen. Das Wasser fließt dann weiter in das Ortsnetz. Die neue Anlage ist erst vor wenigen Tagen in Betrieb genommen worden. Rund eine Million Euro hat die Gemeinde investiert. Sollte das Wasser an den Quellen einmal knapp werden, kann es umgekehrt auch aus dem Ortsnetz nach oben gepumpt werden.

Blick in die Druckminderungsanlage von Scheidegg.

Bürgermeister Ulrich Pfanner erwartet, dass die Quellwassernutzung die Gemeinde ein Stück weit zukunftsfester macht. „Wir schonen das Grundwasser und können den Stromverbrauch der Gemeindeverwaltung halbieren“, sagt er. „Ich denke, dass wir damit mittelfristig gut fahren.“ Die Lage Scheideggs auf 800 Metern am Fuße der Berge hilft hier. In anderen Gemeinden mögen die Voraussetzungen anders sein. „Wenn man aber unvoreingenommen darauf blickt, findet sich in jeder Gemeinde eine Lösung“, ist ZAK-Geschäftsführer Andreas Breuer überzeugt.

Bürgermeister Ulrich Pfanner: „Wir schaffen die Energiewende nur mit den Kommunen.“

Und wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin? „Priorität hat für uns erst einmal, die Ganztagesschule einzurichten“, sagt Bürgermeister Ulrich Pfanner, der die Probleme gerne eines nach dem anderen anpackt. „Danach haben wir das Ziel, zwei Photovoltaik-Parks zu bauen“, sagt er. Zwei Flächen hat man bereits in Aussicht. Er hofft, dass bis dahin aber auch die Politik bessere Rahmenbedingungen für die Kommunen setzt. „Es kann doch nicht sein, dass man für ein Klimaschutzprojekt wie einen Photovoltaik-Park auch noch Ausgleichsflächen bereitstellen muss“, kritisiert er.

Scheidegg will künftig noch mehr auf die Sonne setzen.

Weltweite Konferenzen können Ziele festlegen, Bund und Land müssen den Rahmen setzen. „Am Ende schaffen wir die Energiewende aber nur mit den Kommunen“, ist der Bürgermeister überzeugt. „Es muss von unten rauf kommen.“

In Scheidegg hat man dabei einen eigenen Erfolgsweg gefunden: Mit einem klaren Plan. Mit einem zusätzlichen Nutzen der Klimaschutzprojekte für die Bürgerinnen und Bürger. Und damit, dass möglichst alle mitmachen.

Das Fernwärmenetz bindet den halben Ort an und soll erweitert werden.

Das Hackschnitzel-Heizwerk ist das Herz des Fernwärmenetzes.