Weltpolitik

vor 47 Min.

Wie abhängig ist die Wirtschaft von China?

Plus Wie lösen sich deutsche Unternehmen am besten aus China-Abhängigkeit? Es wird Zeit brauchen. Und eine neue Strategie. Daran arbeitet die Bundesregierung noch.

Von Stefan Küpper

Der Befund war und ist in der Summe ziemlich eindeutig: Deutschlands Wirtschaft war und ist nicht nur viel zu abhängig von russischem Gas. Sie hängt auch in viel zu starkem Maß von China ab – also von zwei autoritär geführten Staaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen