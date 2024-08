Zusammenstoß nach Überholmanöver - sieben Verletzte

Sieben Menschen, darunter zwei kleine Mädchen, sind bei einem Verkehrsunfall nördlich von Frankfurt teils schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger war am Sonntagabend auf der B3 in Bad Vilbel (Wetteraukreis) beim Überholen mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. In dem Auto saßen eine Mutter (44) und ihre elfjährige Tochter, die bei dem Unfall schwer verletzt wurden. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug. Auch der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Zwei weitere Fahrerinnen, die unmittelbar hinter der 44-Jährigen unterwegs waren, konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren mit ihren Autos in die beiden zusammengestoßenen Fahrzeuge. Eine 49-Jährige, ihre neunjährige Tochter sowie die 39 und 41 Jahre alten Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt.

Alle sieben Verletzten wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben einem Gutachter ordnete die Staatsanwaltschaft noch eine Blutentnahme bei dem Unfallverursacher an.