Wohnungsmarkt

11:40 Uhr

Möblierte Mietwohnungen werden immer beliebter

Vor allem in Berlin steigt das Angebot an möblierten Mietwohnungen kontinuierlich an.

Plus Vor allem in Großstädten steigt das Angebot an möblierten Wohnungen. Die Preise dafür sind aber oft intransparent und können den örtlichen Mietspiegel erhöhen.

Von Laura Mielke Artikel anhören Shape

Einfach einziehen und sich um nichts mehr kümmern - kein lästiges Möbelschleppen, kein langes Warten, bis die Küche endlich geliefert wird. Besonders für kurze Arbeitsverträge, Praktika oder als Zwischenlösung ist eine möblierte Wohnung attraktiv, darum steigt in Großstädten die Zahl dieser Angebote. Das Problem: Die intransparenten Pauschalmieten können die Mietpreise nach oben treiben.

Über die Hälfte der Haushalte lebt in Deutschland zur Miete. Der Traum einer eigenen Immobilie ist aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten und Baupreise für viele in weite Ferne gerückt. Aber auch die Mietpreise steigen vor allem in Großstädten immer stärker an. Die Regierung versucht zum Beispiel mit der Mietpreisbremse, die Preise noch im Rahmen zu halten. So dürften Mieten maximal zehn Prozent über dem Mietspiegel liegen. Das gilt eigentlich auch für möblierte Angebote.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen