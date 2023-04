Aktionswoche Zukunft und Digitalisierung: Die Zukunft beginnt jetzt

Gemeinsam initiiert von Augsburger Allgemeine, Stadt Augsburg und Digitalrat beginnt die Aktionswoche zum Thema "Zukunft und Digitalisierung".

Diesen Montag beginnt die erste "Zukunftswoche" in Augsburg. Gemeinsam initiiert von Augsburger Allgemeine, Stadt Augsburg und Digitalrat bündelt die Aktionswoche erstmals mehrere Events zum Thema "Zukunft und Digitalisierung". Die Augsburger Allgemeine begleitet diese Zukunftswoche mit spannenden Geschichten und Inhalten in der Tageszeitung und auf augsburger-allgemeine.de. Es geht dabei um die Strategien der Industrie 4.0, um Künstliche Intelligenz (KI), um das digitale Augsburg oder die Zukunft der Bildung.

Innovative Ideen aus Wirtschaft und Politik – und die Köpfe dahinter

Die Redaktion hat sich ganz dem Kommenden verschrieben: Wir blicken gemeinsam nach vorn und zeigen innovative Ideen aus Wirtschaft und Politik sowie die Macherinnen und Macher dahinter. Es geht um Start-ups und schlaue Fabriken, es geht um das ganz Bayern inspirierende "Isar Valley" und es geht natürlich um Schwaben – etwa als Wasserstoff-Region. Auch Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, kommt in einem Gastbeitrag zu Wort. Der FDP-Politiker schreibt, warum der digitale Fortschritt mehr und bessere Daten braucht.

Zudem werden Sie in einem Porträt Jeremy Fragrance besser kennenlernen. Der Mann ist nicht nur stets ganz in Weiß gekleidet, er hat auch einen ungewöhnlichen Beruf. Als sogenannter Parfum-Influencer hat er zudem über zwei Millionen Follower auf Youtube und über sechseinhalb Millionen Follower auf TikTok.

Zum Auftakt aber, als Montagsinterview, Eine davon lautet, ob wir als Gesellschaft schon begriffen haben, was KI bewirken wird. Lobos Antwort: "Nein, aber wir haben auch davor nicht wirklich begriffen, wie zum Beispiel soziale Medien funktionieren. Es ist ein wiederkehrendes Element des 21. Jahrhunderts, dass wir Technologien massenhaft benutzen, bevor wir begriffen haben, was genau sie mit der Welt machen." Anlass genug also, sich in dieser Woche mit diesen neuen Technologien ausführlich auseinanderzusetzen. Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre und viele neue Erkenntnisse. (AZ)

