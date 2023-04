Zukunft & Digitalisierung

In der Region Augsburg kommt die Künstliche Intelligenz an die Werkbank

Das KI Produktionsnetzwerk in Augsburg soll die neue Technik in die Praxis bringen.

Plus In Augsburg bringt ein Netzwerk aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen die Technik in die Anwendung. Ein Besuch bei Tüftlern, Machern und in schlauen Fabriken.

Von Matthias Zimmermann

Die Firma Grenzebach aus Hamlar bei Donauwörth gilt als eines der Aushängeschilder im deutschen Maschinenbau. Doch um es in der Branche so weit zu bringen, reicht es nicht, gute Maschinen zu bauen. Das können einige. Grenzebach will im Idealfall intelligente Lösungen für Probleme finden, von denen der Kunde vielleicht noch gar nicht wusste, dass er sie hat. Dafür setzt das Unternehmen stark auf Forschung und Entwicklung.

Christian Herfert steht im Vorführraum der Firma vor dem Ergebnis so einer jahrelangen Entwicklungsarbeit. Seit 31 Jahren ist der studierte Maschinenbauer und Betriebswirt bereits im Unternehmen, leitet jetzt den Bereich, der sich auf die Integration neuer Technologien in die Produkte der Firma spezialisiert hat. 16 Tonnen schwer und groß wie ein Kleintransporter ist die Maschine, die gleich mehrere Innovationen in sich vereint. Nach dem Gespräch mit Herfert und einer kleinen Vorführung weiß man nicht nur, dass man die Technik des Rührreibschweißens bisher vollkommen unterschätzt hat. Man versteht auch, warum Künstliche Intelligenz den Standort Deutschland retten könnte.

