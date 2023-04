"Aufbruchstimmung ist da": So will Schwaben Europas führende Wasserstoff-Region werden

Rund um Augsburg und im Allgäu befasst sich inzwischen ein dichtes Netz an Firmen mit Wasserstoff. Schwaben hat das Potenzial, zu einer der Spitzen-Regionen für das Thema zu werden.

Hinter dem Maschendrahtzaun ragen die Hochseecontainer empor, vier, fünf, sechs übereinander, in denen sich Waren aus aller Welt befinden können. Kleidung. Elektronik, Bauteile für die Industrie, auf der anderen Seite reihen sich Halle um Halle Logistikunternehmen, bunte, aber fensterlose Fassaden aus Blech.

Regelmäßig biegt ein Lkw um die Kurve, Fußgänger sind hier selten zu sehen. Das Güterverkehrszentrum im Norden von Augsburg ist kein idyllischer Ort, Christoph Stiller liebt ihn trotzdem. „Das ist eine traumhafte Lage“, sagt er. Denn hier könnte bald ein Stück Zukunftsgeschichte für die Mobilität in unserer Region geschrieben werden.