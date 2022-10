ISS-Crew ist zurück auf der Erde

Fliegender Wechsel im All: Vier Astronautinnen und Astronauten der NASA und ESA sind wieder auf der Erde gelandet. "Crew 5" ist bereits auf der Internationalen Raumstation ISS angekommen.

Einmal durch das unendlich erscheinende All fliegen und die Erde aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Für Astronautinnen und Astronauten bleibt dieser Wunsch keine Fantasie. Nun sind drei US-Amerikaner und eine Italienerin von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die ISS gilt als die bislang größte und langlebigste Raumstation der Menschheit. Als "Außenposten" und fliegendes Labor dient sie der Wissenschaft, indem ihre Besatzungsmitglieder Grundlagenforschung betreiben. So können einzigartige Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen gewonnen werden - etwa der Astrophysik oder Materialforschung.

SpaceX bringt Besatzungmitglieder mit der Raumkapsel Dragon zur Raumstation

Die US-Raumfahrtagentur Nasa zeigte in Bildern am Freitag, wie das Raumschiff Dragon der privaten Firma SpaceX im Atlantik vor der Küste Floridas landete. Der Raumkapsel "Crew Dragon" des privaten amerikanischen Unternehmens SpaceX gingen etliche Tests voraus, bevor erste bemannte Raumflüge stattfinden konnten. Die Raumkapsel Dragon wird nicht nur für weltraumtouristische Ausflüge genutzt, sondern befördert als Zubringer im Auftrag der Nasa Crew-Mitglieder zu der ISS-Raumstation. An Bord waren zuletzt die Nasa-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines und Astronautin Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. Esa wurde 1975 zur besseren Koordinierung der europäischen Raumfahrtaktivitäten gegründet und widmet sich seither in unterschiedlichen Missionen der Forschung und Erdeobachtung.

Die "Crew-4" hatte auf der ISS am 27. April dieses Jahres die "Crew-3" abgelöst. "Crew-5" war als nächste bemannte Mission Ende vergangener Woche an der Raumstation angekommen. Die jetzige Crew besteht aus zwei Amerikanern, einer Russin sowie einem Japaner. Sie wurden ebenfalls wie ihre Vorgängerteams mit dem Dragon Raumschiff mit der wiederverwendbaren Trägerrakete Falcon 9 in den Orbit gebracht. Das Kommando an Bord hat nun der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew von Cristoforetti übernommen - sie war als Italienerin die erste europäische ISS-Kommandantin.

Lesen Sie dazu auch