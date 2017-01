2017-01-25 17:00:00.0

Kino Regisseurin kommt zur „Reise mit Vater“

Anca Miruna Lazarescu stellt die Tragikkomödie selbst in Aichach vor. Der Film erzählt die Geschichte ihres Vaters Von Christina Reiner

Aichach Neun Jahre hat es gedauert, bis der Film fertig war: „Die Reise meines Vaters“ liegt Regisseurin Anca Miruna Lazarescu besonders am Herzen. Er erzählt die Geschichte ihres Vaters um 1968 in Rumänien. Die Regisseurin, die in Dachau lebt, hatte ihren Film schon einmal beim jüngsten Aichacher Filmfestival gezeigt. Jetzt erfüllte sie das Versprechen, das sie damals Karl Fürst vom veranstaltenden Rotary-Club gegeben hat, und kam am Sonntag noch einmal nach Aichach.

„Die Reise mit Vater“ ist im November 2016 in die deutschen Kinos gekommen. Gerade wurde der Münchner Produzent David Lindner Leporda von der Produktionsfirma Filmallee für „Die Reise mit Vater“ beim Bayerischen Filmpreis mit dem VGF-Nachwuchsproduzentenpreis ausgezeichnet. Insgesamt dauerte die Fertigstellung des Films neun Jahre, mit kleinen Unterbrechungen, in denen Lazarescu zwei weitere Filme herausbrachte.

Anca Miruna Lazarescu ist 1992 im Alter von elf Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen, genauer nach Niedersachsen. Nach der Schule studierte sie an einer Filmhochschule. Mittlerweile lebt sie in Dachau. In „Die Reise mit Vater“ erzählt sie ihre Familiengeschichte, die Reise ihres Vaters im Sommer 1968 von Rumänien in die DDR. „Ich bin mit dieser Geschichte groß geworden, und sie spielte immer eine große Rolle in meinem Leben“, sagt Lazarescu.

In der Verfilmung leben die zwei Brüder Mihai und Emil mit ihrem Vater William zusammen in Westrumänien. Sie sind Donauschwaben, die sowohl Deutsch als auch Rumänisch sprechen können. Mihai arbeitet als Arzt. Der 18-jährige Emil geht noch zur Schule und bringt die Familie mit antistalinistischen Parolen, die er ans Schulhaus sprüht, in Schwierigkeiten. Schließlich beschließt Mihai, mit seinem Vater und seinem Bruder in die DDR aufzubrechen, damit der Vater eine lebensrettende Operation bekommt.

Mihai begibt sich mit den beiden auf eine Reise voller Hindernisse. In Deutschland angekommen, schließen sich nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Grenzen zur Tschechoslowakei, und die Familie strandet in Deutschland. Die drei kommen in den Westen nach München und leben dort für einige Zeit in einer linken Studentenwohngemeinschaft. Nach einem Schicksalsschlag taucht die Frage auf: Wieder zurück nach Rumänien oder im Westen bleiben?

In der originalen Familiengeschichte lebt die Mutter zu dieser Zeit noch, und Lazarescus Vater Emil ist ein Einzelkind. Den Bruder Mihai gibt es in Wirklichkeit nicht, erzählt Lazarescu, aber er spiegle teilweise eine Cousine ihres Vaters wider. Diese war zu dieser Zeit neun Jahre älter als ihr Vater und war bereits zu alt, um an Wunder zu glauben. Sie habe es in Rumänien nicht mehr ausgehalten und sei 1969 nach Düsseldorf geflohen, erzählt Lazarescu. Später kehrte sie wieder zurück. Für die Regisseurin ist die Figur des Mihai eine spannende Hauptfigur. Die Recherchen hätten sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Sie habe sich für den Film oft mit der Cousine ihres Vaters getroffen. Der Film über ihren Vater sollte aber kein trauriger sein, war ihr wichtig. Der größte Erfolg seien für sie deshalb die Emotionen und das Lachen des Publikums.

Die Kinobesucher waren sichtlich begeistert. Der Aichacher Walter Ruiß sagte: „In dem Film ist vieles enthalten, was ich noch nicht kannte.“ Er selbst lebte zwei Jahre in Rumänien und baute 1976 dort die erste Aktiengesellschaft auf. Er habe damals viele Schicksale mitbekommen, erzählt der Diplomingenieur. Der Film rege zum Nachdenken an. Karl Fürst empfiehlt den Film gern weiter: „Ein politischer Film, aber auch mit dieser Geschichte eine Tragikomödie.“

Lazarescu stellte nach der Vorstellung ihre zwei Töchter dem Publikum vor. Die beiden durften im Film kleine Rollen übernehmen, auf die sie sichtlich stolz waren. Der neunjährigen Lavinia machte es viel Spaß, ihrer Mutter bei kleinen Entscheidungen, beispielsweise wie das Plakat für den Film aussehen sollte, zu helfen. Dennoch findet sie es traurig, dass ihre Mutter nach einem Film wieder für kurze Zeit nicht daheim sein kann. Anca Miruna Lazarescu ist in den nächsten Tagen in Schweden und Rumänien und stellt dort ihren Film vor.

Termin Am Sonntag, 29. Januar, ist der Film um 12.30 Uhr noch einmal im Cineplex-Kino in Aichach zu sehen.