2017-01-24 05:30:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Seniorin steht nach Brand vor dem Nichts

In einem Haus in Aindling (Kreis Aichach-Friedberg) bricht vor Weihnachten Feuer aus. Alles ist verrußt und muss weggeworfen werden. Für neue Möbel fehlt der Besitzerin das Geld. Von Evelin Grauer

Risse und Löcher an den Decken und Wänden, der Putz fällt ab, Fensterscheiben sind zerbrochen: Das Haus von Gertrud Janter in der Gamlinger Straße in Aindling ist derzeit unbewohnbar. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, brach dort ein Feuer aus. Rauchgase machten sich breit, der Brand verrußte das ganze Haus. Alle Möbel mussten weggeworfen werden.

Dabei hatte die 76-jährige Seniorin noch Glück im Unglück. Als sie am Nachmittag des besagten Dezember-Tages nach Hause kam, entdeckte sie das Feuer und versuchte verzweifelt, selbst zu löschen. Wie auf der Internetseite der Aindlinger Feuerwehr zu lesen ist, kam zufällig ein Kamerad der Rehlinger Feuerwehr an dem Haus vorbei und bemerkte den Brand. Er alarmierte die Leitstelle Augsburg und brachte die Bewohnerin aus dem Gebäude. Sie wurde wenig später mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wo sie mehrere Tage bleiben musste. Auch momentan ist Gertrud Janter wieder in der Klinik. Sie hat Probleme mit der Lunge. Ihre Tochter Ulrike Janter, 53, vermutet, dass dies eine Folge des Brandes ist.

ANZEIGE

Gravierende Folgen

Wie genau dieser entstanden ist, kann wegen der starken Verrußung wohl nicht mehr exakt festgestellt werden. Laut Ulrike Janter könnte das Feuer von einem extra Licht ausgegangen sein, das die Mutter in der Nähe des Herds hatte. Dass das Kabel des Lichts an den Herd gekommen sein könnte, schließt Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, nicht aus. Im ersten Bericht der Polizei im Dezember hieß es, die Seniorin habe einen Holzkochherd betrieben. Sie habe Gegenstände auf dem Herd gelassen und sei außer Haus gegangen. Es sei zu einer Überhitzung gekommen, die den Brand verursacht habe.

Was auch immer das Feuer ausgelöst hat, die Folgen für die zurückgezogen lebende Hauseigentümerin sind gravierend. Die Frau hat zwar eine Brandschutzversicherung, aber keine Hausratversicherung. Erstere ist bereits tätig geworden und lässt Wände, Decken und Böden so weit wieder herstellen, dass das Haus bewohnbar ist. Für den Ersatz der Einrichtungsgegenstände wäre allerdings eine Hausratversicherung nötig gewesen. So verfügt die 76-Jährige, die nur eine kleine Rente hat, derzeit weder über ein Bett, einen Ofen, einen Herd oder sonstige Möbel. „Wir müssen zusehen, wie wir an neue Möbel kommen, aber weder ich noch meine beiden Geschwister haben finanzielle Reserven“, berichtet Tochter Ulrike Janter. Bis das Haus wieder hergestellt ist, wird die Mutter wohl in einer Pension leben müssen.

Das Haus war sanierungsbedürftig

Das Haus stammt aus dem Jahr 1934. Schon vor dem Brand war es baulich nicht mehr in bestem Zustand. Nach dem Tod des Vaters im Jahr 2003 sei nichts mehr an dem Gebäude gemacht worden, erzählt die Tochter. Auch im Inneren sei vieles nicht auf dem neuesten Stand gewesen. So fehlte eine Zentralheizung und ein richtiges Bad. Viele der Möbel hatte der Vater noch selbst gebaut. Sie mussten alle weggeworfen werden. „Das einzige, was wir retten konnten, war die Mama“, sagt die Tochter erleichtert.

Dennoch weiß Ulrike Janter nicht, wie es weitergehen soll. An die Gemeinde oder an Hilfsorganisationen, die bei derartigen Fällen einspringen könnten, hat sie sich noch nicht gewandt. Sie hofft, dass es im Landkreis Bürger gibt, die ihrer Mutter helfen könnten. Sie wäre für jede Unterstützung dankbar.

Kontakt Wer gut erhaltene Einrichtungsgegenstände zum Verschenken hat oder auf andere Art helfen will, kann sich per E-Mail unter max@kein-edenhausen.de mit Ulrike Janter in Verbindung setzen.