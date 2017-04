2017-03-31 15:18:10.0

FCA-Stammtisch Augsburgs Coach Baum besucht TSV Aindling

Der Bundesliga-Trainer des FC Augsburg besucht beim FCA-Stammtisch den Landesligisten. Eine Aktion in Kooperation mit unserer Zeitung. Von Sebastian Richly

Was macht Trainer Manuel Baum vom Bundesligisten FC Augsburg am 25. April? Vielleicht denkt er schon über die Aufstellung nach, die der Coach am darauffolgenden Spieltag gegen Hamburg aufbieten möchte oder über das vergangene Spiel gegen Frankfurt.

Sicher ist nur: Baum wird an diesem Dienstag um 19 Uhr zu Gast beim nächsten FCA-Stammtisch sein. Der Stammtisch wird in Zusammenarbeit mit der Augsburger Allgemeinen veranstaltet. Gastgeber sind diesmal der Landesligist TSV Aindling und die Aichacher Nachrichten.

In dieser Talkrunde steht der FCA-Trainer für Fragen der anwesenden Gäste zur Verfügung. Es sind nicht nur Vereinsmitglieder des TSV Aindling, sondern alle fußballinteressierten Menschen eingeladen. Baum gibt Einblicke in sein Leben als Bundesliga-Trainer, spricht über die Entwicklung der Nachwuchsarbeit des FCA, blickt auf seine vorherigen Stationen zurück und wird zur aktuellen sportlichen Situation Fragen beantworten.

Hinweis Los geht der FCA-Stammtisch im Sportheim des TSV Aindling am Schüsselhauser Weg 10 ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Diese Meldung ist übrigens kein Aprilscherz.