2017-02-27 05:59:00.0

The Voice Kids 2017 Anastasia aus Augsburg ist gerade ein kleiner TV-Star

In „The Voice Kids“ hat die achtjährige Anastasia bislang die Jury begeistert. Das Mädchen aus Rumänien lebt erst seit einem Jahr in Augsburg und spricht schon sehr gut Deutsch. Von Ina Kresse

Sie ist sehr jung, klein, zart und hat eine Stimme, die nicht nur Popstar Nena beeindruckt hat. In der TV-Show „The Voice Kids“ stand die junge Augsburgerin Anastasia Radu zuletzt im Mittelpunkt. Das Mädchen verfolgt zwei große Träume.

Mit ihren acht Jahren ist Anastasia in der aktuellen Staffel von „The Voice Kids“ auf Sat.1 die jüngste Kandidatin. Als sie bei den sogenannten Blind Auditions das Lied „It’s Oh So Quiet“ der Sängerin Björk interpretierte, verzückte sie damit alle Juroren. Die Jury besteht aus den Popgrößen Mark Forster, Sasha, Nena und deren Tochter Larissa. Bei den Blind Auditions sitzen die Coaches mit dem Rücken zu den Kandidaten. Ist ein Jurymitglied von einem Sänger überzeugt, drückt es auf einen Knopf, dreht sich um und sieht zum ersten Mal den Teilnehmer. Der ist damit eine Runde weiter. Bei Anastasias Auftritt haben sich alle umgedreht. „Das war richtig toll“, erzählt sie.

ANZEIGE

Alle vier Jurymitglieder wollten ihr Coach werden

„Als ich sah, dass Mark sich als Erster umdrehte, war mein Bauchkribbeln weg.“ Alle vier Jurymitglieder wollten Coach der Augsburgerin werden. Die Achtjährige entschied sich aber für Sasha. „Er ist lustig und nett. Ich kann mir vorstellen, dass er gut mit mir umgehen kann“, sagt sie selbstbewusst. Anastasia kommt eigentlich aus Rumänien. Erst vor einem Jahr zog sie mit der Familie nach Augsburg. Der Vater arbeitet hier. Das Mädchen spricht schon sehr gut Deutsch. „Ich lerne es in der Schule. Und wenn ich nicht weiß, wie etwas heißt, frage ich die anderen Kinder. Und dann merke ich mir das.“

In ihrer Heimat Rumänien, wo Anastasia schon Gesangsunterricht bekam, trat sie bereits bei vielen Konzerten auf. „Ich habe acht Pokale und drei Medaillen zuhause“, erzählt sie stolz. Anastasia spielt auch Klavier, malt und tanzt. Doch ihre große Leidenschaft ist nun einmal das Singen. Ihr großer Traum: eine große Pop- oder Rocksängerin zu werden. Vorübergehende Bekanntheit hat sie jetzt schon durch „The Voice Kids“ erlangt.

Nun steht die „Battle Round“ an

Es wird sich zeigen, ob sich die Augsburgerin gegen die Konkurrenten weiterhin durchsetzen kann. Als Nächstes steht in der Show die sogenannte Battle Round an. Jeweils drei Kandidaten derselben Coachinggruppe singen in dieser Runde ein Lied im Terzett. Für Anastasia und ihre Konkurrenten Marie-Sophie und Nick wird es nächsten Sonntag der Song „Die Schöne und das Biest“ von Jana Werner und Peter Hofmann sein. Nur einer aber kommt weiter. Wer, entscheidet für diese Gruppe Coach Sasha.

Für die Achtjährige ist das Wichtigste, bei der Show dabei zu sein. „Wenn ich nicht weiter komme, versuche ich es nächstes Jahr“, sagt sie. Die Kleine hat auch den Bogen raus, wenn es um Lampenfieber geht. „Wenn ich nervös bin, atme ich durch. Ich suche mir einen Menschen oder einen Punkt, auf den ich schaue. Zwei Mal in der Woche übt sie mit ihrer Gesangslehrerin. „Wenn ich ein Lied gehört habe, das mir gefällt, singe ich es mit ihr.“ Wie sie auf die Lieder kommt? „Ich finde viel auf Youtube.“ Das Mädchen, das im Mai neun Jahre alt wird, hat übrigens noch einen großen Traum: Einmal ihre Lieblingssängerin Helene Fischer treffen.

Termin: Anastasia hat bei „The Voice Kids“ ihren nächsten Auftritt am Sonntag, 5. März, um 20.15 Uhr auf Sat.1.