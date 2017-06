2017-06-02 18:08:00.0

Thorbräu-Keller Dem Denkmalschutz gefällt der Biergarten von Harry Winderl nicht

Gastronom Harry Winderl, der seit zehn Jahren den Thorbräu-Keller in der Innenstadt betreibt, erhält jetzt einen ärgerlichen Brief vom Amt. Von Miriam Zissler

Seit zehn Jahren betreibt Gastronom Harry Winderl seinen Thorbräu-Keller in der Heilig-Kreuz-Straße. Den Außenbereich gestaltete der 49-Jährige ganz nach seinem Geschmack: Er verteilte Hackschnitzel, pflanzte Geranien und kümmerte sich um weitere Deko. Bei den Gästen kam das an.

Es liegen keine Genehmigungen vor

Nach zehn Jahren erhielt er nun einen Brief von der Unteren Denkmalschutzbehörde, die im Augsburger Bauordnungsamt angesiedelt ist. Darin wird ihm mitgeteilt, dass das Gebäude ein Einzelbaudenkmal ist und Bestandteil des Ensembles Altstadt Augsburg. Veränderungen am und im Gebäude seien gestattungspflichtig. Es würden aber keine Genehmigungen vorliegen.

„Passt nicht in die Altstadt“

Die Stadt könne auch nicht für alle an den Fassaden und im Biergarten angebrachten Werbeelemente eine nachträgliche Genehmigung in Aussicht stellen. Zudem sei die Gestaltung des Biergartens nicht mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt. „Sie gefällt ihnen nicht und sie passe nicht in die Altstadt“, erfuhr er bei einem Termin. Nichts solle den Blick auf das Gebäude versperren. Winderl will die kommenden Monate nichts an der Gestaltung des Gartens ändern. Bis Ende August betreibt er das Lokal, dann übernimmt es Siegfried Assei (unter anderem Azsteakas).