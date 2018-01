2018-01-25 18:35:00.0

Augsburg Hier soll Augsburgs größtes Hotel entstehen

Eine Kette aus Berlin plant in der Nähe des Plärrers ein siebenstöckiges Haus mit 500 Betten. Ein Autohaus soll weichen. Wie der Augsburger Tourismusdirektor das Vorhaben bewertet. Von Jan Kandzora

In der Langenmantelstraße soll das größte Hotel der Stadt gebaut werden. Wie die Kette „Leonardo Hotels“ aus Berlin mitteilt, will sie zwischen der Straße und der Schwimmschulstraße einen siebenstöckigen Neubau mit insgesamt 235 Zimmern und 500 Betten eröffnen. Das Hotel soll eine Dachterrasse haben, daneben sind unter anderem ein eigenes Restaurant, eine Bar, ein Konferenzbereich mit 360 Quadratmetern Fläche, ein Fitness- und Saunabereich sowie eine Tiefgarage mit 140 Plätzen geplant. Mit dem Bau soll begonnen werden, sobald die entsprechende Genehmigung vorliegt, heißt es von der Hotel-Kette auf Anfrage. Diese sei kürzlich beantragt worden. Fertig soll das Projekt Ende 2019 sein.

Am Plärrer könnte Augsburgs größtes Hotel entstehen

Aktuell steht auf dem Gelände noch ein BMW-Autohaus der Firma Reisacher. Wie berichtet, möchte das Unternehmen seine drei derzeit in Augsburg vorhandenen Standorte an einem Ort konzentrieren. In Lechhausen nahe der Autobahn entsteht ein Neubau. Damit wird der Platz für das geplante Hotel in der Nähe des Plärrers frei. Erstmals bekannt wurden die Pläne im Januar des vergangenen Jahres. Zu der Zeit war das Grundstück noch Eigentum einer Firma namens NemBud gewesen; das damalige Konzept hatte etwas anders ausgesehen. So war ein Hotel mit 180 Zimmern angedacht, auf dem Gelände sollte außerdem ein Supermarkt gebaut werden.

ANZEIGE

Mittlerweile gehört das Grundstück einer Firma des ehemaligen Rennfahrers und Münchener Immobilienunternehmers Hubert Haupt, dessen Holding auch für die Entwicklung und Fertigstellung des Objekts zuständig sein soll. Von einem Supermarkt ist im Antrag, der im Oktober im Bauausschuss behandelt wurde, zumindest keine Rede mehr. Ein Vertreter der Holding war nicht zu erreichen.

Nach Einschätzung von Tourismusdirektor Götz Beck wäre ein Hotel dieser Größe vorteilhaft für die Entwicklung der Stadt. Man brauche die Hotelkapazitäten, wolle man den Tourismus in Augsburg weiter voranbringen, sagt Beck, zumal gerade Städtereisen derzeit ein großer Trend seien. Und da sei man mit den Themen Fugger, Mozart und Brecht gut aufgestellt. Auch für den Kongress am Park und die Messe Augsburg seien mehr Hotels vorteilhaft. Aktuelle gebe es in der Stadt rund 4400 Hotel-Betten. Städte vergleichbarer Größe hätten oftmals um die 6000 Betten, sagt Beck, der sich auch von der Bewerbung der Stadt für das Unesco-Welterbe touristische Impulse verhofft.

Noch mehr neue Hotels entstehen bald in Augsburg

Das „Leonardo Royal Hotel Augsburg“ ist nicht das einzige geplante Hotel in Augsburg. In der Nähe der Messe und des Innovationspark soll ein Hotel gebaut werden, auch im Textilviertel ist seit längerem ein Haus mit 155 Zimmern angedacht. Und nun eben das Hotel in der Langenmantelstraße. Größtes Hotel ist bislang das Dorint mit 184 Zimmern und 320 Betten. Nach Auskunft von Leonardo Hotels habe sich die Kette für den Standort entschieden, weil das Hotel unweit der Innenstadt gebaut werde und sichtbar an einer der zentralen Zufahrtsstraßen zur Innenstadt liege. Die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmittel zum Bahnhof und Innenstadt sei ebenfalls sehr gut. Dass in direkter Nähe vier Wochen im Jahr der Plärrer stattfindet, findet das Unternehmen positiv. Dies sei als „Bonus zu werten“.

Das sind die beliebtesten Reiseziele in Bayern Platz 1: Schloss Neuschwanstein. König Ludwig II. hatte die Burg erbaut. Sie wurde sieben Wochen nach seinem Tod im Jahr 1886 für das Publikum geöffnet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Nach eigenen Angaben ist Leonardo Hotels an über 130 Standorten in Europa vertreten. Häuser der Kategorie „Royal“ gebe es in aktuell zehn Städten: in Berlin, München, Köln, Düsseldorf, Mannheim, Frankfurt, Baden-Baden, Nürnberg, Edinburgh, Warschau. Zimmer sollen in Augsburg ab 99 Euro in der Nebensaison kosten, teilt die Firma mit. Wie ein Blick nach München zeigt, geht es aber auch teurer: Dort kostet die Suite über 800 Euro.

Lesen Sie auch: