2017-01-16 06:40:00.0

Augsburg Wie es Obdachlose in der Kälte aushalten

Minus fünf Grad, eisiger Wind, das Essen gefroren: Ohne Dach über dem Kopf lebt es sich gefährlich. Wie das Sozialreferat das Obdachlosen-Problem in den Griff bekommen will. Von Stefanie Schoene

Der Winter macht den Obdachlosen zu schaffen. Männer, die sich sommers am Brunnen des Königsplatzes aufhalten, suchen jetzt Schutz in den gläsernen Unterständen an Bahnsteig A. Einem Passanten fällt das auf, wenn er dort umsteigt. Ihn stören die Männer. „Sie sind leider meist alkoholisiert und belegen die ohnehin wenigen Sitzplätze“, sagt er. Stadtwerkemitarbeiter bestätigen, dass auf den geschützten Plätzen, die an die Parkfläche grenzen, vor allem bei Minusgraden Betrieb herrscht.

„Was will man machen? Es ist halt kalt“, kommentiert ein Straßenbahnfahrer lapidar. Im gegenüberliegenden Kundencenter heißt es: „Der Ordnungsdienst war schon da, die Polizei auch. Platzverweise helfen nicht, die Männer drehen dann eine Runde und kommen zurück“, erklärt einer der Mitarbeiter hinter dem Tresen.

Dass sich die Situation auf der Straße generell verschärft, bestätigt Carina Filfer. Täglich sucht die Streetworkerin der Wärmestube vom Sozialdienst katholischer Männer die Menschen auf, die nicht nur tagsüber draußen sind, sondern nachts unter der Dieselbrücke schlafen oder in abgelegenen Ecken der Stadt ihr Zelt aufschlagen. 65 bis 70 solcher Obdachloser gibt es in Augsburg, schätzt sie.

Noch 2012 lag die Zahl laut einem Bericht unserer Zeitung bei 30. Die Wärmestube hat täglich geöffnet, einmal in der Woche steht ein Arzt zur Verfügung. Schlimmere Krankheiten oder Erfrierungen hat sie bei ihren Besuchen oder ihren Fahrten mit dem Wärmebus derzeit noch nicht gesehen. Auch gestorben sei durch die Kälte zum Glück niemand. „Schlimm wird es aber, wenn das Essen, das die Menschen draußen bei sich haben, gefroren ist und nicht mehr auftaut“, erzählt sie.

Junges Paar wollte in Deutschland Arbeit suchen

Insgesamt gibt es nach Angaben des SKM 1500 Menschen mit „instabilen Wohnverhältnissen“, unter ihnen 20 Prozent Frauen. Noch vor vier Jahren sprach der SKM von mehreren hundert Wohnungslosen. Die Zunahme ist auch auf die steigenden Zahlen betroffener EU-Ausländer zurückzuführen. Geraten sie in eine Notsituation, erhalten sie nur Hartz IV, wenn sie seit mindestens einem halben Jahr hier gemeldet sind. Sind sie den Behörden nicht bekannt, bekommen sie nichts.

Wärme für obdachlose Menschen in Augsburg Der SKM-Kältebus des Sozialdienstes Katholischer Männer fährt durch die Stadt und sucht bei Minustemperaturen Obdachlose auf. Foto: Annette Zoepf

Wie das junge Paar, das im letzten Jahr Spanien verließ. Die lettische Ingenieurin und ihr spanischer Freund wollten sich in Deutschland Arbeit suchen. Die Lettin spreche perfekt Englisch, dennoch habe es nicht geklappt, berichtet Schwester Petya Lakova von der Bahnhofsmission, wo die beiden sich in den letzten kalten Tagen mehrfach aufhielten. Noch bis zum 24. Januar können sie jetzt in der städtischen Notunterkunft im Rosenauviertel schlafen.

„Danach werden sie wohl auf der Straße leben müssen. In Spanien haben sie auch nichts“, erklärt sie. Ab minus fünf Grad werde Augsburg dann zu einer gefährlichen Stadt, weil es keinen Ort gebe, an dem Menschen wie die beiden im Notfall übernachten können. „Das Übergangsheim in der Johannes-Rösle-Straße hat auf diverse Anrufe von mir in den letzten Wochen mehrfach abgelehnt und gesagt, ich solle niemanden schicken.“

Dass Menschen in der Notunterkunft abgewiesen werden, kann man sich im Sozialreferat nicht vorstellen. Auf Anfrage heißt es, am Freitag letzter Woche seien beispielsweise sechs Männer- und zwei Frauenschlafplätze frei gewesen. Trotzdem ist man sich der verschärften Situation in dem Milieu bewusst. Nachdem die Bettenzahl des Übergangsheims durch einen Brand im Herbst um 24 auf 70 Schlafplätze reduziert wurde, griff man angesichts der Temperaturen jetzt zu einer Notmaßnahme: In der Spicherer-Schule in Pfersee stehen ab sofort zehn Notschlafplätze für Frauen zur Verfügung, wie das Referat mitteilt.

Anfragen sind über die 24-Stunden-Hotline des Übergangsheims in der Johannes-Rösle-Straße zu richten. Security- und Betreuungspersonal stehe bei Bedarf dort ebenfalls zur Verfügung. Zwei Etagen des Gebäudes werden weiterhin für eventuell eintreffende neue Flüchtlinge freigehalten. Zudem, so teilt das Sozialreferat mit, verhandle die Stadt aktuell mit der Regierung von Schwaben über die Öffnung einer der derzeit nicht genutzten Erstaufnahmeeinrichtungen der Regierung.

Der Sozialreferent erklärt, zusammen mit den freien Trägern ein „überfälliges“ Konzept zur Betreuung Obdachloser voranzutreiben, damit diese wieder eine Chance auf ein Dach über dem Kopf bekämen. „Die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit ist eine der ganz großen sozialpolitischen Aufgaben der kommenden Jahre“, so Kiefer.