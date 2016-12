2016-12-28 00:03:05.0

Schach Jugendmeister trifft Seniorenmeister

Auslosung ergibt zu Beginn des Meisterturniers gleich eineinteressante Paarung. Gögginger gewinnt das Spiel der Lokalmatadoren

Zwei Paarungen mit Favoriten auf den Turniersieg ergab die Auslosung zum XI. Internationalen Ibis-Accor-Augsburg-Meisterturnier am zweiten Weihnachtstag.

Zum einen saßen sich mit dem jüngsten und dem ältesten Turnierteilnehmer zwei frühere Vereinskameraden des Schachklubs 1908 Göggingen gegenüber – der vielfache bayerische Jugendmeister Anton Bilchinski und der Senioren-Exeuropameister Jan Rooze. Die zweite Spitzenpaarung hieß Vorjahressieger Pavel Yanev gegen Velislav Kukov. Kurioserweise war dann nach zwei Stunden die erste diesjährige Turnierentscheidung dieselbe wie im Vorjahr: Internationaler Meister Kukov akzeptierte im 19. Zug das Remisangebot seine früheren „Schülers“ Yanev.

ANZEIGE

An den weiteren vier Brettern wurde hingegen ohne Pardon um den Sieg gekämpft. Der Münchner Dr. Dietmar Fauth musste gegen den Waliser Timothy Kett zwar schon im Mittelspiel einen Bauernverlust quittieren, eroberte aber mit einer energischen Gegenattacke seines Läuferpaares den verlorenen Bauern zurück. Am Ende stand ein Remis. Die Lokalmatadoren Christoph Lipok (SK 1908 Göggingen) und Wolfgang Mack (BC Aichach) bekämpften sich auf Biegen und Brechen, ehe der Gögginger mit einem seltenen „Matt am Brett“ im 32. Zug die Partie für sich entschied. Zweiter Sieger am Eröffnungstag war Eckhard Schmittdiel gegen Carl Strugnell (jmp)

1. Spieltag Christoph Lipok – Wolfgang Mack 1:0; Timothy Kett – Dietmar Fauth remis; Pavel Yanev – Velislav Kukov remis; Anton Bilchinski – Jan Rooze remis; Carl Strugnell – Eckhard Schmittdiel 0:1

2. Spieltag Mittwoch 13 Uhr

Mack – Schmittdiel; Rooze – Strugnell; Kukov – Bilchinski; Fauth – Yanev; Lipok – Kett

3.Spieltag

Kett – Mack; Yanev – Lipok; Bilchinski – Fauth; Strugnell – Kukov; Schmittdiel – Rooze