2017-04-30 16:04:58.0

München Gruppe Männer bedrängt Frau in S-Bahnstation

Zehn Männer haben in einer Münchner S-Bahnstation eine 40-jährige Frau bedrängt. Mit Bildern aus Überwachungskameras sollen die Täter nun ausfindig gemacht werden.

Eine Gruppe von etwa zehn Männern hat eine Frau in einer S-Bahnstation in der Münchner Innenstadt bedrängt. Die 40-Jährige hatte am späten Samstagabend in dem unterirdischen Bahnhof am Stachus gewartet, während ihr Mann und ein gemeinsamer Freund oben auf dem Platz noch eine rauchten. Zunächst näherten sich der Frau zwei Männer und sprachen sie an. Binnen kurzer Zeit wuchs die Gruppe auf etwa zehn Männer vermutlich afrikanischer Herkunft, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Sie berührten die Frau am Arm und sprachen sie unter anderem mit "schöner Frau" an.

Die Täter flüchteten unerkannt

Die 40-Jährige alarmierte per Handy ihren Mann. Als dieser gemeinsam mit dem Freund auf den Bahnsteig eilte, begann laut Polizei ein Gerangel, wobei der Freund vermutlich durch Schläge ins Gesicht leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Bundespolizei wertet nun die Bilder der Überwachungskameras aus und ermittelt wegen Nötigung, Beleidigung auf sexueller Basis und gefährlicher Körperverletzung. dpa/lby