2017-07-17 20:15:00.0

Amazon Messenger „Anytime”: Plant Amazon Konkurrenz für WhatsApp?

Bisher ist es nur ein Gerücht, aber vielleicht ist es bald mehr als das. Amazon soll Ideen für einen neuen Messenger-Dienst sammeln. Doch was kann „Anytime”, was WhatsApp und Co. nicht können?

Viele haben mehrere Messenger auf dem Smartphone. Bald könnte auch einer von Amazon dazukommen. (Symbolbild) Foto: Wolfram Kastl (dpa)

Der Kuchen ist groß, aber viele haben sich bereits ein Stückchen davon abgeschnitten. Messenger-Dienste sind die größten Verkaufsschlager unter den Smartphone-Apps. Bei Google-Play und im AppStore von Apple machen sie stets die ersten Plätze aus: erst WhatsApp, Facebook-Messenger, Skype und dann kleinere Konkurrenten. Nun soll noch ein großer Spieler dazukommen und den Markt aufmischen: Amazon. AFTV News, eine Nachrichtenseite über neue Produkte und Trends bei Amazon, berichtet, dass Amazon möglicherweise an einem Konzept für einen neuen All-in-One-Service arbeitet. ANZEIGE Amazons „Anytime”: Welche Features soll der neue Messenger-Dienst haben? Ob die neue App schon fertig ist oder wie weit sie schon entwickelt ist, ist bisher unklar. Allerdings fragt Amazon derzeit seine Kunden, welche Features ihnen beim Kommunizieren auf dem Smartphone besonders wichtig sind. Laut AFTV News soll dabei bei Kunden unter anderem der Eindruck entstanden sein, dass es sich bereits um ein fertiges Produkt handelt. Bei „Anytime” soll es demnach nicht nur ums einfache Nachrichtenschreiben gehen. Neben den gewöhnlichen Funktionen wie Sprach- und Video-Telefonie ist auch von besonderen Filtern für Fotos und Videos die Rede. Außerdem könnte ein besonderer Schwerpunkt auf Gruppen-Funktionen liegen, sodass man mit mehreren Freunden gleichzeitig Spiele spielen, Musik hören oder Essen bestellen kann. Dass man mit der neuen App von Amazon auch einkaufen könne, überrascht weniger. Ist „Anytime” von Amazon wirklich konkurrenzfähig? Am schwierigsten ist es für neue Messenger-Dienste, Kunden von bereits bestehenden Plattformen abzuwerben und an sich zu binden. Viele kleinere Anbieter wie Threema oder Viber haben das bereits gemerkt. Deswegen will es Amazon seinen potentiellen Neukunden so einfach wie möglich machen. Nur über den Namen und ohne Handynummer soll man neue Kontakte hinzufügen können. Wie das genau funktionieren soll, ist bisher jedoch noch nicht bekannt geworden. Dass Amazon bereits einen Fuß in der Tür hat, zeigt sich an den kürzlich eingeführten Features für Geräte mit Sprachassistentin Alexa. Sozusagen über Nacht wurde Amazon zum Rivalen für etablierte Kommunikationsprogramme wie Skype, WhatsApp und Facebook Messenger. Außerdem soll Amazons Fire-Smartphone neu aufgelegt werden. Dann vielleicht mit vorinstallierter Messenger-App? AZ Das ist WhatsApp 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

WhatsApp wird 2009 in Santa Clara, Kalifornien, von Jan Koum und Brian Acton gegründet.

WhatsApp wird 2009 in Santa Clara, Kalifornien, von Jan Koum und Brian Acton gegründet.

WhatsApp ist eine Anwendung (App) für Smartphones. Mit dem Messenger können Nutzer Nachrichten austauschen.

WhatsApp ist eine Anwendung (App) für Smartphones. Mit dem Messenger können Nutzer Nachrichten austauschen.

Zusätzlich zum normalen Nachrichtendienst können WhatsApp-Nutzer Gruppen erstellen und sich Bilder, Video- und Audiodateien zuschicken. Auch eine Anruf-Funktion gibt es.

Zusätzlich zum normalen Nachrichtendienst können WhatsApp-Nutzer Gruppen erstellen und sich Bilder, Video- und Audiodateien zuschicken. Auch eine Anruf-Funktion gibt es.

WhatsApp Messenger ist für iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android und Nokia erhältlich.

WhatsApp Messenger ist für iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android und Nokia erhältlich.

Anfang 2014 übernimmt Facebook WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar.

Anfang 2014 übernimmt Facebook WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar.

Seit Januar 2015 gibt es eine browsergestützte Version von WhatsApp, mit der auf bestehende Nachrichten zugegriffen werden kann.

Seit Januar 2015 gibt es eine browsergestützte Version von WhatsApp, mit der auf bestehende Nachrichten zugegriffen werden kann.

Anfang 2016 teilte das Unternehmen mit, über eine Milliarde aktive Nutzer zu haben.

Anfang 2016 teilte das Unternehmen mit, über eine Milliarde aktive Nutzer zu haben.

Nachdem zwischenzeitlich Gebühren von 89 Cent pro Jahr für WhatsApp eingeführt wurden, ist der Messenger seit 2016 wieder kostenlos. Lesen Sie auch: Neu bei Whatsapp: Jetzt können Sie alle Dateiformate versenden Bundestag erlaubt Überwachung von Messenger-Diensten Die Top-News aus der Region jetzt auch per Whatsapp. Hier kostenlos starten!