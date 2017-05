2017-05-07 09:36:25.0

Kreis Dillingen Lagerhalle komplett abgebrannt: 200.000 Euro Schaden

Großeinsatz in Buttenwiesen: Eine Lagerhalle ist in der Nacht auf Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen komplett abgebrannt. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein Großbrand hat in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen) hohen Schaden angerichtet. Eine an eine Kfz-Werkstatt angrenzende Lagerhalle geriet in der Nacht auf Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Autofahrer gegen 1.30 Uhr starke Rauchwolken im Bereich der Werkstatt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Lagerhalle bereits voll in Brand.

Lagerhalle in Buttenwiesen stand in Flammen

Insgesamt 103 Einsatzkräfte waren Angaben der Polizei zufolge an den Löscharbeiten beteiligt und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Werkstatt verhindern. Die Lagerhalle, in der sich unter anderem eine Hebebühne, mehrere Kleintraktoren und ein Auto befanden, brannte jedoch komplett ab. Ersten Ermittlungen zufolge beträgt der Sachschaden rund 200.000 Euro. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Weswegen das Feuer ausgebrochen war, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat am Sonntagmorgen die Ermittlungen übernommen. ne