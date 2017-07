2017-07-09 14:19:19.0

Mode Falten sind in: Plissee-Röcke richtig kombinieren

Plissee ist Trend. Doch die Faltenröcke in Wadenlänge sind schwierig zu kombinieren, denn sie schmeicheln nicht unbedingt der Figur. Ein paar Tipps.

Die angesagten Plisseeröcke in Wadenlänge werden auf Taille getragen. Das Betonen der Körpermitte sorge für eine ausgewogene, schmale Silhouette, erklärt die Modeberaterin Silke Gerloff aus Offenbach. Denn die mittellangen Röcke tragen durch die Falten am Gesäß optisch auf. Außerdem schmiegt sich der Stoff an den Körper an, wodurch er ebenfalls einen breiteren Po und eine ausladende Hüfte betont. Gerloff rät daher auch zu Röcken mit leicht ausgestellter Form.

Wem stehen Plissee-Röcke?

Grundsätzlich stehen solche Röcke eher Frauen, die einen etwas stärkeren Oberkörper haben und den Unterkörper zum Ausgleich etwas betonen wollen. Da die Midi-Länge im Wadenbereich endet, werden diese betont. «Schlanke Waden helfen also, andernfalls kann man durch einen hohen Absatz das Bein auch optisch strecken und verschlanken», erklärt Gerloff.

Sie findet in den aktuellen Kollektionen Modelle in Metallictönen wie Gold, Kupfer, Bronze, Silber besonders schön, empfiehlt aber auch metallisches Dunkelgrün oder Rosé.

So wird der mittellange Faltenrock kombiniert:

OBERTEILE: Sie sollten entweder kurz und tailliert sein, zum Beispiel ein ärmelloses Top, rät Gerloff. Oder es handelt sich um ein schmal geschnittenes Shirt oder einen leichten Pullover, die zwar reingesteckt, aber zugleich leicht rausgeschoppt werden. Eine Alternative ist die Kombination mit bauchfreiem Bustier und darüber ein Blazer. «Der Blazer sollte eher kurz geschnitten und stark tailliert sein», empfiehlt die Modeexpertin.

Ihr Tipp bei breiteren Hüften: Ein langes Oberteil wie einen Longcardigan oder Blouson offen über dem Rock tragen. «Das Oberteil darunter sollte dann aber schmal sein und Taille zeigen», erläutert die Modeexpertin.

SCHUHE: Gut passen zu dem mittellangen Rock elegante High Heels, die das Bein optisch verlängern, etwa Riemchensandalen. Aber auch Plateau-Sandalen erzielen diese Wirkung. «Turnschuhe bitte nur mit freigelassenem Knöchel und Schnürschuhe mit leichten Gummi-Plateausohlen», ergänzt Gerloff. «Der Schuh sollte grundsätzlich ausgefallen sein, sonst wirkt die Rocklänge schnell spießig.»

WAS GANZ ANDERES: Gerloff sieht als weitere Kombinationsmöglichkeit auch einen «Stilbruch zwischen Dekorativem und Sportlichem»: Der mittellange Faltenrock wird hier zu einem legeren Ringelshirt und leichten Turnschuhen getragen. Oder zum weiten Motiv-Pulli mit Applikationen und Slip-Ons oder offen getragenem Blouson und Loafern kombiniert. dpa/AZ

