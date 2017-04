2017-04-18 15:29:00.0

Vöhringen Ein märchenhaftes Stück

Die Jugendbühne Spectaculum führt erneut eine Erzählung der Gebrüder Grimm auf. Diesmal geht es um eine hochmütige Prinzessin. Von Ursula Katharina Balken

Die Märchen der Gebrüder Grimm sind ein Kulturgut, das von der Vöhringer Jugendbühne Spectaculum mit großem Engagement gepflegt wird. Dieses Mal steht „König Drosselbart“ auf dem Programm. Seit Monaten wird geprobt. Premiere ist am Samstag, 22. April, 15 Uhr, im Saal des Kulturzentrums Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Seit 13 Jahren belebt die Bühne unter Leitung von Thomas Boxhammer die kulturelle Szene in Vöhringen. Es ist die 14. Produktion von Spectaculum 04. Im vergangenen Jahr stand das Grimm’sche Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf dem Programm. Diese alte Geschichte begeisterte durch eine lebhafte Inszenierung so sehr, dass sich Spielleiter Boxhammer entschloss, auch in diesem Jahr auf den Fundus der Märchen der Gebrüder Grimm zurückzugreifen – dieses Mal auf König Drosselbart.

Die Geschichte, so war es schon bei den Proben zu erleben, wird spannend und zugleich heiter. Denn eine Prinzessin, die so hochmütig ist, dass der königliche Vater dem Töchterlein selbst eine Lektion erteilt, ist eine spannende Sache. „Natürlich gibt es ein Happy-end“, sagt Boxhammer, der sich die Regie mit Julia Aigner teilt, die auch zuständig für die Choreografien ist. Denn wer schon einmal eine Aufführung von Spectaculum erlebt hat, weiß, es wird gesungen und getanzt. 23 Kinder und Jugendliche aus Vöhringen und den umliegenden Gemeinden spielen diesmal mit. Damit alle Ensemblemitglieder auf der Bühne stehen können, hat Boxhammer einige Rollen hinzugeschrieben.

Ganz billig ist die Produktion nicht. „Sie kostet uns rund 11000 Euro, die müssen wir wieder hereinwirtschaften. Deshalb gibt es acht Aufführungen.“ Für die Musik ist wieder Fabian Weisenberger zuständig. Der junge Komponist leitet auch das Jugendorchester der Vöhringer Stadtkapelle. „Durch die Musik werden unsere Darbietungen noch aufgewertet“, sagt Boxhammer. Er weiß genau, wie lange man die Aufmerksamkeit der kleinen Zuschauer auf sich lenken kann. Meist gibt es nach zehn bis fünfzehn Minuten eine musikalische Zäsur oder es wird ein Tänzchen auf der Bühne gewagt.

Die Kostüme werden selbst entworfen, aber professionell hergestellt. „Auch in diesem Jahr wieder gibt es Gewänder, die nur für diese Produktion hergestellt werden.“ Für das Bühnenbild gibt es einen Bühnenmaler, der die Dekoration entwirft und auch umsetzt.

Zum Inhalt: Ein König hat eine reichlich widerborstige Tochter. Als sie ihre Hochzeitsbewerber alle ablehnt, packt den König der Zorn. Sie soll den erst besten Bettler heiraten, der sich vor dem Schlosstor blicken lässt. Wie es weiter geht, wird hier natürlich nicht verraten.

Vorverkauf: Karten gibt es in der Schuhwerkstatt Trips in Vöhringen und in Illertissen bei Buch & Musik. Auch gibt es die Möglichkeit, bei Thomas Boxhammer und Julia Aigner Tickets vorzubestellen. Telefon: 07306/925850.