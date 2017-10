2017-10-29 21:00:00.0

Wortkunst Poetry-Slam-Meister 2017 kommt aus dem Allgäu

Am Start waren Geschichtenerzähler, sensible Lyriker und coole Rapper: In einem spannenden Finale wählte das Publikum einen gebürtigen Allgäuer zum besten Bühnendichter.

Volles Haus in der Staatsoper in Hannover bei den Poetry-Slam-Meisterschaften. Foto: Peter Steffen, dpa