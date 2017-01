2017-01-28 18:16:00.0

Landsberg Snowdance Filmfestival: Til Schweiger begeistert seine Fans

Mit einer Werkschau von Til Schweiger hat am Samstagnachmittag das Snowdance Independent-Filmfestival begonnen. Der Schauspieler kennt Landsberg bereits. Von Stephanie Millonig

Mit dem filmischen Werk von Til Schweiger hat das Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg am Samstagnachmittag vor der eigentlichen Eröffnung begonnen: Im Olympia Kino und im Cineplex Penzing sind in einer Werkschau viele Kinohits des Schauspielers zu sehen – darunter „Barfuss“, „Schutzengel“ und „Honig im Kopf“, die Til Schweiger selbst einem Zuschauer empfehlen würde, der noch nie einen Schweiger-Film gesehen hat. Gelegenheit dazu gibt es am Samstag noch bis 2 Uhr im Landsberger Kino und am Sonntag ab 10 Uhr in Penzing.

Auch wenn die Retrospektive in Landsberg voraussichtlich nicht mit den Zuschauerzahlen in Moskau mithalten kann – Schweiger berichtete von 3600 Fans dort – ist der Schauspieler und Filmemacher gerne wieder nach Landsberg gekommen, einem „wunderschönen, kleinen Städtchen“, wie er dem Landsberger Tagblatt sagte.

ANZEIGE

Snowdance 2017 - Eröffnung und Autogrammstunde mit... Snowdance Eröffnung mit Olympia Filmtheater. Foto: Julian Leitenstorfer

Für Schauspielerkollegen und Festivaldirektor Heiner Lauterbach ist Til Schweiger, der bei vielen Filmen nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent und Regisseur fungiert, der „Vorzeigeindependent-Filmer“, wie er bei einem Pressetermin im Cineplex sagte. Dort hatten nicht nur Journalisten, sondern zuvor auch über 100 Fans bei einer Autogrammstunde die Gelegenheit, ein paar Worte mit Til Schweiger zu wechseln.