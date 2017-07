2017-07-19 11:34:00.0

Bad Wörishofen Polizei sucht nach tödlichem Unfall nach weiterem Auto

Auf der A 96 bei Bad Wörishofen starb am Dienstagabend ein 16-Jähriger. Jetzt bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe bei der Klärung des Unfallhergangs.

Nach dem folgenschweren Verkehrsunfall gestern Abend auf der A96, bei dem auf Höhe Bad Wörishofen ein junger Motorradfahrer ums Leben kam, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Ermittlungen der vergangenen Nacht ergaben bislang, dass dem Jugendlichen zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Bad Wörishofen in Fahrtrichtung München ein Autofahrer aus dem Unterallgäu aufgefahren war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand prallte der Wagen ungebremst in den Motorradfahrer. Das Auto sei „nach aktueller Einschätzung mit hoher Geschwindigkeit unterwegs“ gewesen, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten. Der Jugendliche erlag sofort seinen Verletzungen.

Der 47-jährige Autofahrer gab den Beamten gegenüber an, unmittelbar vor diesem Zusammenstoß von einem bislang unbekannten Fahrer eines anderen Autos überholt und geschnitten worden zu sein. Dadurch habe er den Motorradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen nicht bemerkt. Gegen den unverletzt gebliebenen Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Die Beamten der Autobahnpolizei Memmingen bitten nun Verkehrsteilnehmer, die sich gestern Abend auf der A96 befunden haben, unter der Rufnummer 08331/100-311 oder der Mail pp-sws.memmingen.aps@polizei.bayern.de um Hinweise. Konkret geht es nach Auskunft des Polizeisprechers um folgende Fragen:

Wem fiel gestern vor oder nach 22 Uhr in Fahrtrichtung München ein heller BMW auf, eventuell mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Unterallgäu, also MN für Mindelheim, und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war? „Die Art der Beteiligung dieses unbekannten Fahrzeugs ist derzeit noch unklar“, heißt es in dem Zeugenaufruf. Möglicherweise befand sich in seiner Nähe der leistungsstarke schwarze Audi A4, ebenfalls mit Mindelheimer Kennzeichen, der von dem 47-Jährigen gesteuert wurde. Der Mann hielt nach dem Zusammenstoß an und fuhr nicht weiter.

Wie berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall am Dienstag gegen 21.50 Uhr auf der A 96 bei Bad Wörishofen. Der 16-Jährige aus dem südlichen Unterallgäu war mit einer sogenannten 125er auf der Autobahn unterwegs, als ihn das Auto erfasste. Die A 96 war nach dem Unfall für zwei Stunden komplett gesperrt.