2017-07-31 12:11:00.0

Konzerte Riesenprogramm für musikbegeisterte Kinder

Das Festival der Nationen wartet mit einem Bildungsprogramm der Extraklasse auf – und eine Rekordbeteiligung. MZ-Bildungsaktion unter dem Motto „Kinder spielen für Kinder“. Von Markus Heinrich

Die Weltstars stehen beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen natürlich im Rampenlicht – doch es geht um mehr. Kinder und Jugendliche an die klassische Musik heranzuführen, das ist das große Thema der beiden Brüder, die das Großereignis Jahr für Jahr ermöglichen: Winfried und Werner Roch aus Türkheim. Diesmal haben sie allen Grund zur Freude. Denn das musikalische Bildungsprogramm fällt so groß aus wie nie zuvor – und der Zuspruch ist gewaltig. Schon nach kurzer Zeit liegen weit mehr als 2000 Anmeldungen vor.

Es sind so viele, dass nicht alle Kinder einen Platz erhalten werden. „Wir mussten bei 2000 Teilnehmern deckeln“, sagt Werner Roch, der sich riesig über das große Interesse freut. Auch die Mindelheimer Zeitung ist mit im Boot, wenn es um die Nachwuchs-Förderung geht. Die große MZ-Bildungsaktion trägt heuer den Titel „Kinder spielen für Kinder“. Sie findet am Donnerstag, 21. September, statt. Dritte, vierte, fünfte und sechste Klassen können daran teilnehmen. Die Schüler treffen in Bad Wörishofen auf das Vbw-Festivalorchester, in dem ebenfalls Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren musizieren. Moderiert wird der Vormittag von MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll.

Geboten wird ein sicher einmaliger Blick hinter die Kulissen eines Sinfonieorchesters. Unter dem Dirigat von Christoph Adt vereinen sich dort die größten musikalischen Nachwuchstalente unserer Region zu einem beeindruckenden Klangkörper.

Da lässt sich auch ein Weltstar wie David Garrett nicht lange bitten. Der Ausnahmegeiger wird mit dem Festivalorchester konzertieren. Als besonderes Zuckerl gibt Garrett mit den Jungstars am Sonntag, 24. September eine öffentliche Generalprobe ausschließlich für Kinder, die allerdings bereits ausverkauft ist. Im Festivalorchester mit dabei sein darf erneut Josef Csik (Violine) aus Bad Wörishofen. Daneben sind aus unserer Region vertreten: Fabian Jüngling, Violine, Kaufbeuren; Sophia Jüngling, Violine, Kaufbeuren; Severin Haslach, Violoncello, Oy-Mittelberg; Linus Möller, Viola, Kempten; Jonathan Klein, Trompete, Kempten; Eliane Abe, Landsberg am Lech und Karina Wahl, Horn, aus Ummenhofen.

Für die jungen Musiker wird es bereits in Kürze ernst. Die aufwändigen Proben beginnen bereits am 5. September in Bad Wörishofens Grundschule. Zur Erholung und zur Abwechslung ist für die Kinder Einiges geboten, etwa ein Biathlon in der Kneippstadt. Daneben bietet das Festival heuer zahlreiche Workshops für Kindergärten, Grundschulen und Gymnasien am 2. September an. „Blautöne“, „New York - Paris“ und „Fascinating Rhythm“ heißen die Projekte zum Thema George Gershwin.

Der 28. September bietet zudem ein Kinderkonzert für Grundschulen mit dem Titel „Peter und der Wolf“.

Mit dabei sind Mitglieder der Münchner Philharmoniker. Und das ist nicht alles. Das „Musikfest für die ganze Familie“ lockt am 24. September bei freiem Eintritt mit klassischen Konzerten. Auch hier geht es diesmal um George Gershwin, den amerikanischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten. Für alle Bildungsprojekte gilt: Eintritt frei. Auch das ist den Brüdern Roch ein Anliegen. Jeder soll die Faszination klassischer Musik erfahren können. Wer die Weltstars wie Alica Sara Ott, Julia Fischer, David Garrett, Sabine Meyer oder Fazil Say erleben will, muss sich allerdings rechtzeitig um Karten kümmern.

Vorverkauf Tickets für das Festival der Nationen, das am 22. September beginnt, gibt es unter anderem beim MZ-Kartenservice unter den Telefonnummern 08247/35035 oder 08261/991375.