2017-04-12 09:00:00.0

Neu-Ulm So soll der Allgäuer Ring sicherer werden

Am Kreisel wurden Umlaufsperren eingebaut, um Unfälle mit Radfahrern zu verhindern. Diese sind sich der Gefahr oft nicht bewusst.

Der Allgäuer Ring gehört zu den unfallträchtigsten Punkten im Neu-Ulmer Stadtgebiet. Vor allem Fahrradfahrer sind hier oft in Unfälle verwickelt. Im Schnitt werden an dem Kreisverkehr jährlich zehn Radler verletzt, teilweise schwer. Die Stadtverwaltung will dies nun ändern: Im Rahmen eines Verkehrsversuches werden jetzt versetzte Querabschrankungen, sogenannte Umlaufsperren, an der östlichen Einfahrt und der westlichen Ausfahrt des Rings angebracht.

Die Sperrren sollen vor allem das Geschwindigkeitsniveau des Radverkehrs verringern und gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Radler für den übrigen Verkehr erhöhen. Denn häufig tragen diese selbst die Schuld für die Unfälle – weil sie sich nicht an die Vorfahrtsregelungen halten. Denn auch wenn Autofahrer oft den Radfahrern oft passieren lassen: Entsprechend der Beschilderung am Ring haben die aus dem Ring aus- und einfahrenden Kraftfahrzeuge Vorfahrt vor querenden Radfahrern – die vorhandenen Zebrastreifen gelten nur für Fußgänger. Leider setzen sich Radler oft über diese Wartepflicht hinweg und queren die Ein- und Ausfahrten zum Allgäuer Ring, ohne sich dabei offenbar der Gefahren bewusst zu sein. Schwere Unfälle sind immer wieder die Folge.

Sandra Lützel, Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm, bitte um Verständnis: „Uns ist bewusst, dass dieser Versuch, den Verkehrsfluss der Radfahrer beeinträchtigen wird. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass diese Maßnahme die Verkehrssicherheit am Ring verbessern kann und es in der Folge hoffentlich zu weniger Unfällen kommt.“

Neben den rot-weiß-reflektierenden Umlaufsperren wird zur besseren Erkennbarkeit der Elemente auch eine zusätzliche Beleuchtung eingebaut. Die Einbauarbeiten haben Anfang der Woche begonnen und dauern die ganzen Osterferien über an.

Die Erkenntnisse des Verkehrsversuchs werden nach Angaben der Verwaltung in die weiteren Planungen zum Umbau des Allgäuer Rings einfließen. Derzeit gibt es drei mögliche Varianten, wie der All-gäuer Ring im Sinne der Verkehrssicherheit umgebaut werden könnte. Die vorliegenden Varianten werden in einem nächsten Schritt anhand des Neu-Ulmer Verkehrsmodells vertieft betrachtet. Dieses wird derzeit mit den aktuell vorliegenden Verkehrszahlen fortgeschrieben. (az)