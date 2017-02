2017-02-20 13:24:39.0

Tatort Harald Schmidt sagt Schwarzwald-Tatort ab

Entertainer Harald Schmidt, 59, steht überraschend nicht mehr für den neuen Schwarzwald-Tatort zur Verfügung. Der SWR reagiert "äußerst betroffen" von der Nachricht.

Harald Schmidt macht beim Tatort mit - diese Nachricht begeisterte im Dezember 2015 viele Fans der Krimi-Serie. Die Dreharbeiten waren laut Südwestrundfunk (SWR) für 2016 geplant. Am Montag teilte der Sender allerdings mit: Harald Schmidt wird nicht im neuen Schwarzwald-Tatort zu sehen sein.

Harald Schmidt nicht als Gernot Schöllhammer im Tatort

Für die Absage habe Schmidt persönliche Gründe angeführt, teilte der SWR mit. "Wir sind äußerst betroffen und bedauern das sehr, respektieren aber Harald Schmidts Entscheidung", sagte Filmchefin Martina Zöllner der Mitteilung zufolge. Die Dreharbeiten würden aber wie geplant beginnen.

ANZEIGE

Harald Schmidt war die Rolle als Kriminaloberrat Gernot Schöllhammer zugedacht gewesen - sie wird nun gestrichen.

Die Dreharbeiten zur neuen Folge beginnen nach Angaben des Senders am 7. März 2017. Darin sind die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg im Einsatz, zwei erfahrene Ermittler, die aus der Region stammen. Gespielt werden die SWR-Ermittler von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Die Ausstrahlung der Folge im Ersten ist für Herbst 2017 vorgesehen.

Handlung: Darum geht es im Schwarzwald-Tatort

Ihr erster Fall führt Berg und Tobler in eine idyllische Schwarzwaldgemeinde, beliebter Wohnort junger Familien, deren Kinder dort in einem friedlichen sozialen Umfeld aufwachsen sollen. Diese Illusion zerbirst, als eine Elfjährige erschossen wird und der Nachbarsjunge verschwindet. Während der angespannten Suche nach dem Jungen und der intensiven Ermittlungen im Mordfall werden die Ermittler nicht zuletzt damit konfrontiert, dass nicht nur erstaunlich viele Handfeuerwaffen in Gebrauch sind, sondern im Wald auch ein Waffendepot gefunden wird.

Die ARD ersetzt mit dem Schwarzwald-Tatort den Bodensee-Tatort in Konstanz, der 2016 ausgelaufen war. dpa/AZ