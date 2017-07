2017-07-07 19:35:41.0

Syrien-Konflikt USA und Russland einigen sich auf Waffenruhe für einen Teil Syriens

Donald Trump und Wladimir Putin haben sich auf einen Waffenstillstand im Südwesten Syrien verständigt. Er soll am Sonntag beginnen.

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich auf einen Waffenstillstand für den Südwesten Syriens verständigt. Die Waffenruhe, an der auch Jordanien beteiligt sei, solle am Sonntag beginnen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson nach dem Treffen am Freitag am Rande des G20-Gipfels in Hamburg.

dpa