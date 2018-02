2018-02-27 12:00:00.0

Mickhausen Landkreis Augsburg bremst auf Bergstrecke Motorräder aus

Auf der Kreisstraße A16 gibt es schon lange Probleme mit privaten Motorradrennen. Jetzt soll eine Fahrtrichtung an Wochenenden und Feiertagen für Biker gesperrt werden. Von Pitt Schurian

Wie blockiert man eine Kreisstraße für private Motorradrennen, ohne die Berufspendler zu treffen? Das war lange Zeit ein Thema vieler Diskussionen angesichts der Bikertreffen an der sogenannten Rennstrecke bei Mickhausen. Jeden Sommer das gleiche Spiel: Der Waldparkplatz oberhalb von Mickhausen wurde vor allem an schönen Wochenende zum Ziel von Motorradfreunden aus weitem Umkreis. Von hier aus starteten sie zu schnellen Touren den Berg hinunter und wieder hinauf. Immer wieder.

Motorenlärm und Unfälle an der Bergstrecke haben in vergangenen Sommern immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Autofahrer schilderten Schockerlebnisse, als ihnen Biker in extremer Schräglage in Kurven entgegenkamen. Bei Bürgerversammlungen wurde das ebenfalls geschildert. In Münster gründete sich eine kleine Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm und der Gemeinderat von Mickhausen rief den Landkreis zu Hilfe. Die Polizei zeigte bei einigen Kontrollen Präsenz. Doch die Wirkung verpuffte stets schnell.

Eine Fahrtrichtung soll für Biker gesperrt werden

Im Mai vergangenen Jahres hat der Gemeinderat von Mickhausen schließlich einstimmig beim Landkreis die Sperrung der Kreisstraße 16 für Motorräder gefordert. Das Problem: Generelle Straßensperrungen für einzelne Gruppen an Verkehrsteilnehmern waren in der Vergangenheit rechtlich schwer durchsetzbar.

Im Frühjahr 2017 bestätigte Schwabmünchens Polizeichef Gernot Hasmüller gegenüber Landrat Martin Sailer das Problem: "Bei diesem Thema sehe ich momentan den größten Handlungsbedarf. Wir müssen das Anliegen der Anwohner ernst nehmen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Situation gerade in den Sommermonaten deutlich zu verbessern."

Das Landratsamt Augsburg glaubt nun, eine Lösung gefunden zu haben. Sie soll am Dienstag bei einem Ortstermin in Mickhausen vorgestellt werden.

Da ein generelles Fahrverbot für Motorräder schwer durchsetzbar erscheint und dies auch Biker träfe, die hier nicht nur zum Spaß fahren, soll es nun zu einer Teilsperrung kommen. An Wochenenden und an Feiertagen, so wurde vorab bekannt, wird die Kreisstraße ab der Abzweigung Münster bei Mickhausen bergaufwärts für Motorräder gesperrt. Diese Beschränkung auf eine Fahrtrichtung löst mehrere Probleme auf einmal.

Die Sperrung soll zunächst ein Jahr lang getestet werden

Wer mit seinem Bike nach Schwabmünchen will, wird über Konradshofen umgeleitet. Wer von Schwabmünchen kommend einfach quer nach Westen durch den Naturpark Augsburg-Westliche Wälder cruisen will, kann dies auch auf der Kreisstraße A16 ungehindert tun. Wer allerdings den Berg rauf- und runterdonnern will, wird von der neuen Ausschilderung gestoppt.

Die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt löst damit ein Versprechen von Landrat Martin Sailer ein. Der hatte im vergangenen November Maßnahmen für mehr Sicherheit und weniger Lärmentwicklung auf der Kreisstraße 16 angekündigt. Wie diese aussehen sollten, war da noch unklar. Sailer holte die Polizei ins Boot. Bei einem Besuch bei der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg vereinbarte er mit deren Leiter, Polizeioberrat Alois Rager, eine Lösung zu finden.

Diese soll nun vorerst in einem auf ein Jahr befristeten Versuch getestet werden.