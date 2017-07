2017-07-19 16:33:00.0

FC Augsburg FCA-Fans können in Ulm zwei Testspiele zum Preis von einem sehen

Der FC Augsburg testet am Samstag zweimal in Ulm. Fans können Kombitickets für die beiden Spiele gegen den SSV Jahn Regensburg und den SSV Ulm 1846 kaufen.

Der FCA absolviert am kommenden Samstag zwei Testspiele gegen den SSV Jahn Regensburg (15 Uhr) und den SSV Ulm 1846 (17 Uhr). Für die beiden Partien im Ulmer Donaustadion (Stadionstraße 5, 89073 Ulm) können FCA-Fans Kombi-Tickets an der Tageskasse erwerben.

Die beiden Spiele finden im Rahmen des Schwörwochenendes in Ulm statt. Dabei gibt es die Eintrittskarten an der Tageskasse. Unter anderem kostet die Haupttribüne 20 Euro, die Gegentribüne 15 Euro und der Stehplatz zehn Euro.

Vorverkauf für Magdeburg und Hamburg startet am Donnerstag

Am Donnerstag beginnt der Vorverkauf für die ersten beiden Auswärtsspiele in dieser Saison. Am Sonntag, 13. August, (18.30 Uhr) trifft der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Magdeburg. Zum Hamburger SV geht es am Samstag, 19. August, (15.30 Uhr) am ersten Spieltag in der Bundesliga. Eintrittskarten für beide Spiele können in der FCA-Geschäftsstelle (Donauwörther Str. 170) und im FCA 1907 Store, sowie im Online-Ticketshop erworben werden.

In Hamburg gibt es an der Tageskasse keine ermäßigten Tickets und auch keine Stehplatztickets mehr. Tickets für Rollstuhlfahrer können über die Geschäftsstelle des FC Augsburg bestellt werden. AZ