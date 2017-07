2017-07-04 12:42:54.0

FC Augsburg Hurra, eine Zirbelnuss! Die neuen FCA-Trikots in der Stilkritik

Die neuen FCA-Trikots sollten eine "Überraschung" werden. Nach der Präsentation nennt sie mancher Fan eine "Enttäuschung". Warum sie keine so schlechte Wahl sind. Eine Stilkritik. Von Daniela Fischer

Grüne Streifen auf weißem Grund, rote Ärmel. Das neue Heimtrikot des FCA bringt mit, was es muss: die Vereinsfarben. Mehr nicht. Dabei hatte Ausstatter Nike, der das neue Trikot für den FC Augsburg extra designen hat lassen, doch eine "Überraschung" angekündigt. Kein Wunder also, dass manche Fans am Tag der Präsentation "langweilig" und "enttäuschend" rufen.

Wer hier gleich mit einstimmen will: nur zu. Ja, man kann dieses Trikot einfallslos nennen. Und Nadelstreifen nicht innovativ. Man kann aber auch Gefallen an der schlichten Eleganz des Shirts finden. Und an den Details. Etwa an dem hübschen roten Rundhals-Ausschnitt, der eine Verbindung zu den kraftvollen Ärmeln schafft… Oder einfach nur dankbar dafür sein, dass sich die Designer keinen blödsinnigen Schnickschnack haben einfallen lassen. Die haben übrigens ohnehin nur einen begrenzten Spielraum. Denn die Deutsche Fußball-Liga gibt klare Richtlinien vor. Ein "superwildes" FCA-Trikot ist also auch in Zukunft nicht zu erwarten.

Das sind die neuen Trikots des #FCA für die Saison 17/18! _________ 👉 Jetzt bestellen: www.fca-fanshop.de 👉 Alle Infos: bit.ly/Trikotpräsentation Gefallen Euch die neuen Trikots? Ja.

Nein.

Abstimmen FC Augsburg on Montag, 3. Juli 2017

Auswärts wird der FC Augsburg künftig ganz in Grün auftreten - in einem durchaus schönen Grün. Das Trikot wirkt sportlich und weniger seriös als die Nadelstreifen-Alternative. Der leichte V-Ausschnitt unterstreicht die Dynamik zusätzlich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dieses Nike-Design ist Fußballfans längst vertraut. Basst scho!

Neues FCA-Ausweichtrikot: Heimatliebe in Grau

Spezieller kommt das neue Ausweichtrikot daher. Der FCA hat sich für ein graues Zirbelnuss-Shirt entschieden. Den Zapfen erkennt man zwar nicht unbedingt auf den ersten Blick - farblich hebt er sich nicht ab - er ist aber ein schönes Detail, mit dem der Träger seine Heimatliebe zeigen kann.

Und: Das neue Ausweichtrikot ist sicher eine unverfänglichere Wahl als das auffällige neongelbe Trikot vom Vorjahr, mit dem sich viele Fans so gar nicht anfreunden konnten. Die werden auch die neuen grellen Torwarttrikots nicht mögen. Aber am Ende zählt ja ohnehin nur eines: die Punkte, die in den Trikots erzielt werden.

Trainerwechsel und Ärger um Bezahlkarten: Die... Der Trainer des Jahres 2016 wechselt von Darmstadt 98 zum FC Augsburg: Manager Stefan Reuter begrüßt Dirk Schuster (links), der Nachfolger von Markus Weinzierl wird. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Lesen Sie auch:

So sehen die neuen Trikots des FC Augsburg aus

Erster Test: Der FCA spielt in Kempten gegen Innsbruck

Neues FCA-Trikot hält dicke Überraschung bereit