2017-06-06 13:33:35.0

FC Bayern München Mit Verband bei Reitturnier: Thomas Müller am Daumen operiert

Thomas Müller begleitete am Wochenende seine Frau bei einem Reitturnier in der Region. Auffällig: Die rechte Hand des Weltmeisters war dick bandagiert. Was steckt dahinter? Von Sascha Gorhau

Beim RTG Neuhof Epfach nahm am Pfingstwochenende auch Lisa Müller, die Ehefrau von Bayern-Star und Fußball-Nationalspieler Thomas Müller teil. Am Pfingstmontag brachte sie ihren Mann Thomas als Glücksbringer mit. Dabei konnte jeder sehen, dass der Star-Fußballer seine rechte Hand dick bandagiert hatte.

Thomas Müller am Daumen operiert

War der Grund dafür ein Basketball-Unfall? In der vergangenen Woche trat Thomas Müller bei der sogenannten #ThoMats-Challenge gegen seinen Teamkollegen Mats Hummels beim Basketball an. Dort ließ der Verteidiger Müller keine Chance. Der frühere Basketball-Nationalspieler Demond Greene begleitete die beiden Hobby-Basketballer.

Am heutigen Dienstag nun die Auflösung - und Entwarnung: Thomas Müller hat sich am Daumen der rechten Hand operieren lassen müssen, wie eine Anfrage unserer Redaktion beim deutschen Fußball-Rekordmeister ergab. Sein Einsatz beim Trainingsauftakt Anfang Juli sei aber nicht gefährdet, so ein Vereinssprecher. Trainer Carlo Ancelotti nimmt mit den Münchner Fußballprofis am 1. Juli die Vorbereitung auf die Saison 2017/18 auf. Das erste Testspiel bestreitet der deutsche Meister fünf Tage später beim BCF Wolfratshausen. Müller muss wie praktisch alle anderen deutschen Topspieler auch nicht beim am 17. Juni beginnenden Confederations Cup in Russland antreten, sondern wird geschont.

Nach wie vor kursiert dennoch das Gerücht, die Müllers hätten Interesse an der Reitanlage Hirschau im Landkreis Landsberg – sie liegt nicht weit von Epfach entfernt in der Gemeinde Reichling. Wir hakten bei der erfolgreichen Dressurreiterin nach: "Das ist wirklich nur ein Gerücht. Wenn es danach geht, haben wir schon viele Reitanlagen gekauft", sagte Lisa Müller. "Wir haben eine wunderschöne Anlage und sind sehr glücklich. Wir wohnen dort und wollen nicht mehr weg." Gemeint ist ihre Reitanlage in Wettlkam bei Otterfing im Landkreis Miesbach. Die Spekulationen wurden im vergangenen Sommer auch dadurch genährt, dass Thomas Müller aus Pähl stammt, und es von Reichling aus nur eine gute halbe Autostunde in seinen Heimatort wäre. (mit dpa)

Lesen Sie mehr dazu:

Es müllert in Epfach