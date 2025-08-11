Was Berufsschüler und gute Tischtennisspieler gemeinsam haben

Rund 200 Gäste versammelten sich zur feierlichen Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen der Berufsschule Aichach-Friedberg, in der Johann Asam als Moderator durch das Programm der Feier führte. Mit Stolz, Anerkennung und einem Augenzwinkern sprach Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg über Talente, Ziele und Zukunftsperspektiven – und nahm dabei Bezug auf den ehemaligen Tischtennisstar Timo Boll, der einst mit einem Roboter des Augsburger Unternehmens Kuka zum Match antrat. „Schnell, wendig, präzise und verlässlich – eben wie ein guter Tischtennisspieler. Oder ein guter Facharbeiter“, so die Schulleiterin. Sie gratulierte den angehenden kaufmännischen und gewerblich technischen Fachkräften zu den sehr erfolgreichen Berufsschulabschlüssen.

Insgesamt 278 junge Frauen und Männer haben in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – 27 davon mit einem Notenschnitt von 1,5 oder besser. Ein weiterer Meilenstein: 107 Absolventinnen und Absolventen erhielten zusätzlich zum Berufsschulabschluss den Mittleren Bildungsabschluss, der, so die Schulleiterin, „Türen im Hinblick auf Weiterqualifizierung öffnet“. Die Jahrgangsbesten mit sechsmal Traumnote 1,0 wurden mit einer Staatspreisurkunde der Regierung von Schwaben und Geldpreisen vieler Unterstützer der Schule ausgezeichnet.

Familien, Ausbilder und Ehrengäste feiern mit Berufsschülern

Neben zahlreichen Familienmitgliedern, Ausbildern und Lehrkräften zählten auch prominente Ehrengäste zu den Gratulanten: Landrat Klaus Metzger, der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, der Zweite Bürgermeister der Stadt Aichach, Josef Dußmann, und Michael Appel, Mitglied der Regionalversammlung der IHK, zollten ihre Anerkennung mit Grußworten. Ebenfalls vertreten waren Friedbergs Dritte Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth sowie der Bürgermeister der Gemeinde Kissing, Reinhard Gürtner, die die Leistungen der jungen Berufstätigen würdigten.

Appel wies als Vertreter der Regionalversammlung der IHK auf ein -Pilotprojekt mit Künstlicher Intelligenz (KI) hin. Es soll in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg und der IHK Schwaben im nächsten Schuljahr an der Berufsschule Aichach-Friedberg mit 150 Schülerinnen und Schülern in einem E-Learning Kurs durchgeführt werden.

Schülerband absolviert ihren ersten Auftritt

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war der erste Auftritt der neu gegründeten Schülerband, in der sich eine Schülerin und zwei Schüler verschiedener Schularten der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land zusammengefunden haben, unter Leitung der Lehrkraft Dominic Seldt. Ein gelungener musikalischer Auftritt von Vanessa Arne (Gesang und Klavier), Maximo Hoffmann (Gitarre), Severin Jung (Schlagzeug) und Dominic Seldt (Bass). „Ihr habt uns gezeigt, dass Musik nicht nur Töne, sondern auch Schulen, Menschen und Emotionen verbinden kann“, so der stellvertretende Schulleiter Walter Luksch in seiner Danksagung am Ende der Veranstaltung.

Beim anschließenden Stehempfang herrschte beste Stimmung unter den Gästen und vor allem Freude bei den Absolventinnen und Absolventen über die erfolgreichen Abschlüsse. (AZ)

Die Besten in ihrem Beruf Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement: Lea Bayer 1,43, Shanice Mailin Hartmann 1,14, Laura Sofie Losert 1,00, Lea-Marie Treffler 1,14; Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel: Adnan Bulgurcu 1,42, Svetlana Gildenberger 1,14, Alperen Hacisalihoglu 1,42, David Elias Jakob 1,42, Sabrina Poeppel 1,00, Christopher Raps 1,00, David Schneider 1,14, Gabriel Schweighart 1,00, Denis Seiler 1,28, Nero Seyfried 1,00, Rebecca Katharina Sommerer 1,25, Amelie Strobl 1,14; Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik: Marc Tenchella 1,33; Metallbauer Konstruktionstechnik: Alexander Blüml 1,50, Sebastian Zott 0,15; Schreiner: Vitus Brandmair 1,11, Maximilian Fischer 1,00, Valentin Maiterth 1,14; Verkäuferin/Verkäufer: Lea-Sophie Braun 1,43, Leonie Kirschbaum 1,14, Sharon Lieglein 1,14, Lukas Wachlin 1,00.