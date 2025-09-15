Die Adlerhorst-Schützen feiern: Fast 70 Vereine sind beim Festumzug durch Sulzbach dabei

Gebührend feierten die Adlerhorst-Schützen aus dem Aichacher Stadtteil Sulzbach am Wochenende ihr 75. Gründungsjubiläum. Beim Haupttag des großen Fests am Sonntag feierten 68 Vereine mit dem Jubelverein. Der Sonntag begann mit dem traditionellen Weckruf um 6 Uhr morgens, um die aus den Federn zu holen, die am Samstag noch lange im Festzelt feierten. Um 8 Uhr wurden die Gastvereine zum Weißwurstfrühstück mit Blasmusik empfangen. Anschließend feierte man mit Pfarrer Tobias Seyfried aus Griesbeckerzell den Festgottesdienst.

Nicht nur die Sulzbacher Festdamen hatten bei der 75-Jahrfeier der Adlerhorst-Schützen ihren Spaß. Die Veranstalter stellten ein tolles Fest für alle Besucher auf die Beine.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen stellten sich die Vereine zum Festzug durch Sulzbach auf – die Damen in feschen Dirndln und die Herren in Lederhosen und Janker. Beim Anblick des herrlichen Festzugs war der Tenor vieler Besucher: Was wäre Bayern ohne seine Schützen? Nicht zu übersehen waren die Gauschützenköniginnen und -könige sowie die Vereinsschützenkönige mit ihren prächtigen Schützenketten.

Angeführt wurde der Festzug von der Obergriesbacher Blaskapelle und dem Jubelverein mit Schützenmeister Michael Weiß. Im Festzug mitmarschiert sind neben dem Aichacher Gauvorstand mit Gauschützenmeister Franz Marb an der Spitze auch zweiter Bürgermeister Josef Dußmann. Auch der Herrgott war den Schützen wohlgesonnen. Pünktlich zum Festzug hörte der Regen am Sonntag auf.

