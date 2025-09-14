Sulzbacher Adlerhorst-Schützen feiern mit Partys und Tradition

75 Jahre Adlerhorst Sulzbach: Dieses Jubiläum feierte der Schützenverein am Wochenende in dem Aichacher Stadtteil. Damit im Trockenen gefeiert werden kann, hatte Ehrenmitglied Roland Neukäufer am Ortsrand von Sulzbach an der St.-Verena-Straße ein großes, beheiztes Festzelt aufgestellt. Los ging es am Freitagabend mit einer Mallorca-Party, am Samstag folgte der offizielle Teil mit einem Stimmungsabend.

Bei der Mallorca-Party sorgte DJ D-Tronic für die passende Musik. Über 1900 Personen aller Altersklassen feierten ausgelassen.

Icon Galerie 72 Bilder Der Schützenverein Adlerhorst in Sulzbach startete sein Jubiläumswochenende mit Mallorca-Stimmung, DJ Tronic sorgte für den passenden Sound. Hier gibt es die Partyfotos des Abends.

Obergriesbacher Kapelle spielt die Gäste ins Zelt

Der Festsamstag begann mit dem Empfang des Patenvereins Jagdlust Gallenbach, des Schirmherrn Bürgermeister Klaus Habermann, seines Vize Josef Dußmann, des örtlichen Stadtrats Hermann Langer, Gauschützenmeister Franz Marb und des Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. Sie wurden von der Obergriesbacher Blaskapelle mit schmissiger Blasmusik ins Festzelt gespielt.

Icon vergrößern Zünftig aufgespielt hat die Obergriesbacher Blaskapelle. Foto: Erich Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zünftig aufgespielt hat die Obergriesbacher Blaskapelle. Foto: Erich Echter

Bürgermeister Klaus Habermann hatte auch die Ehre, das erste Fass Festbier anzuzapfen. Bevor es aber beim Stimmungsabend mit der Partyband Ois Easy in die Vollen ging, gab es noch es noch einige Grußworte.

Gallenbacher Patenverein packt mit an

Adlerhorst-Schützenmeister Michael Weiß freute sich, dass der Schützenverein Jagdlust Gallenbach die Patenschaft übernommen hat und dankte dessen Schützenmeister Hermann Brandmair für die tatkräftige Unterstützung am Festwochenende.

Icon vergrößern Bürgermeister Klaus Habermann zapfte am Samstag des erste Faß Festbier an. Über die Schulter schauten ihm dabei (von links) Adlerhorst-Schützenmeister Michael Weiß, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Stadtrat Hermann Langer, Gauschützenmeister Franz Marb und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann. Foto: Erich Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bürgermeister Klaus Habermann zapfte am Samstag des erste Faß Festbier an. Über die Schulter schauten ihm dabei (von links) Adlerhorst-Schützenmeister Michael Weiß, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Stadtrat Hermann Langer, Gauschützenmeister Franz Marb und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann. Foto: Erich Echter

Weiß erinnerte an die Historie des Vereins, in der der Bau des eigenen Vereinsheims ein Meilenstein war. Bereits in den 90er-Jahren bemühte sich der Verein um ein eigenes Heim. Und so war die Freude groß, als 1998 der Spatenstich dafür erfolgte.

Über die sportliche Leistung der Adlerhorst-Schützen sagte er: „Unsere Sulzbacher Mannschaften sind immer vorne mit dabei.“ Ein Höhepunkt in diesem Jahr war der geglückte Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksoberliga. Auch, was das gesellschaftliche Leben im Verein angehe, sei „im Adlerhorst immer was los“.

Icon vergrößern Beim Einzug ins Festzelt: der Patenverein Jagdlust Gallenbach. Foto: Erich Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Einzug ins Festzelt: der Patenverein Jagdlust Gallenbach. Foto: Erich Echter

Auf dem Bau des Schützenheims 1998/99 beruht auch die Verbindung des Schirmherrn Klaus Habermann zu den Adlerhorst-Schützen. Den Schützenheimbau habe er als junger Bürgermeister begleiten dürfen, sagte er. Am Samstag zollte er nochmals dem damaligen Schützenmeister Siegfried Kroisi und seinen Mitstreitern großen Respekt. Sie hätten das Projekt mit viel Mut und Kreativität gemeistert. „Ihr könnt voller Stolz auf diese 75 Jahre zurückblicken, eine Zeit, in der ihr Akzente in sportlicher wie auch gesellschaftlicher Hinsicht gesetzt habt“, würdigte er das Engagement der Sulzbacher Schützen. Der Schützensport sei in Aichach eine feste Größe. Die Adlerhorst-Schützen leisteten dazu einen wichtigen Beitrag.

Lob für die Jugendarbeit des Sulzbacher Vereins

Für den Sportschützengau Aichach gratulierte Gauschützenmeister Franz Marb. „75 Jahre sind eine Zeit und es ist für jeden Verein ein Höhepunkt, ein solch großes Jubiläum zu feiern“, sagte er. Marb erinnerte an die lange Vereinshistorie und dass der Verein immer bemüht war, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Er lobte besonders die Jugendarbeit. Der Verein verstehe sich als eine Begegnungsstätte, in der vor allem auch Jugendliche die Bedeutung von Sport und dessen Werte erfahren, betonte der Gauschützenmeister.

Die Glückwünsche des Bayerischen Landtags überbrachte Peter Tomaschko. Der CSU-Landtagsabgeordnete sagte, der Verein habe in 75 Jahren Engagement für den Schießsport Tradition nicht nur bewahrt, sondern auch aktiv mitgestaltet. Tomaschko erinnerte an die beachtlichen sportlichen Erfolge. Sulzbach stellte mehrmals den Gau- und Stadtkönig. Johann Bosch schaffte den Titel des Bezirksschützenkönig, Erich Schallmeier trat beim Weltcup-Schießen an. Veronika Pfaffenzeller und Franziska Bosch wurden in der Kreisstadt Aichach Sportlerinnen des Jahres. Die Adlerhorst-Schützen seien nicht nur ein Schützenverein, sondern Teil der lebendigen Ehrenamtskultur im Landkreis, so Tomaschko.

Patenverein gratuliert den Sulzbachern

Lob für die Sulzbacher Leistung im Schießsport kam auch vom Patenverein Jagdlust Gallenbach. Schützenmeister Hermann Brandmair freute sich, dass er das Sulzbacher Schützenjubiläum unterstützen durfte, und würdigte, was der Jubelverein in den 75 Jahren auf die Beine gestellt hat.

Icon vergrößern Die Festdamen wurden von Franziska Oswald (links) vorgestellt. Foto: Erich Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Festdamen wurden von Franziska Oswald (links) vorgestellt. Foto: Erich Echter

Beim Stimmungsabend am Samstag stellten sich auch die Festdamen vor: Carina Peterl, Corinna Fischer, Franziska Oswald. Julia Friedrich, Kathrin Töltsch, Lisa Peterl, Sabrina Bitzl, Sarah Finger, Marion Weiß, Natalie Greve, Verena Weiß und Veronika Pfaffenzeller. Nach dem öffentlichen Teil des Abends heizte die Partyband Ois Easy die Stimmung im Fest kräftig an.

Höhepunkt des Festes war der Festumzug am Sonntagnachmittag (Bericht folgt). Der Regen hörte rechtzeitig nahezu auf. Fast 70 Vereine marschierten mit.

Politischer Abend mit Aiwanger

Am Montag, 15. September, findet im Festzelt noch ein Politischer Abend der Freien Wähler statt. Dazu wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erwartet. Das Zelt öffnet um 17.30 Uhr, der Ausschank um 18 Uhr.