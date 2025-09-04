Adlerhorst Sulzbach feiert vier Tage lang sein 75-jähriges Bestehen

Bereits seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das große Jubiläumswochenende des Schützenvereins Adlerhorst Sulzbach (Stadt Aichach). Das Festzelt steht bereits. Der Verein feiert von Freitag, 12. September, bis Montag, 15. September, sein 75-jähriges Bestehen. Es werde ein Fest für Jung und Alt – mit musikalischer Unterhaltung, Festzeltbetrieb und einem festlichen Umzug, kündigt der Schützenverein an. Am Festsonntag werden an die 80 Vereine erwartet. Das Festwochenende endet mit einem politischen Abend mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Der Verein blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Anlässlich einer Zusammenkunft der Freiwilligen Feuerwehr 1950 wurde der Schützenverein mit 35 Mitgliedern gegründet. Seinen Namen erhielt der Adlerhorst erst später aus einem Siegestaumel heraus bei der Heimfahrt vom Freundschaftsschießen im Aichacher Ortsteil Unterschneitbach. 1953 nahm Paul Kroisi als Vorsitzender die Geschicke des Vereins in die Hand. Die Fahnenweihe feierten die Adlerhorst-Schützen 1959 bei strömendem Regen. Johann Weiß übernahm 1963 das Amt des Vorsitzenden, welcher die erste Hürde ohne Vereinsheim stemmen musste. Fast zehn Jahre später, im Oktober 1972, konnte der Verein im Keller des Sportheims Obergriesbach seine neuen Räumlichkeiten einweihen. Sein 25-jähriges Bestehen feierte der Verein 1975 mit einem Festzug und der Segnung des Schützenheims.

Ein Eröffnungsschießen gab es 1972 zur Einweihung des Schützenheims im Keller des Sportheims in Obergriesbach. Foto: Michael Weiß Repro

1989 übernahm Siegfried Kroisi die Führung der Schützen. In seiner Amtsperiode stand der Adlerhorst wieder einmal ohne Vereinsheim da, weshalb sich der Verein um ein eigenes Heim bemühte. 1998 war hierfür in Sulzbach der Spatenstich. Viele freiwillige Helfer, allen voran die Rentner, bauten innerhalb kürzester Zeit ein beachtliches Bauwerk in der Mitte des Ortes. Es sollte nicht nur ein Schützenheim, sondern ein Zuhause und Treffpunkt für die gesamte Ortschaft, ein Ort der Begegnung, des Trainings, der Feste und des Miteinanders werden.

Die Bauherren von damals sind auch nach 25 Jahren noch stolz, wenn sie ihren Adlerhorst sehen. Ende 1999 konnte das erste Weinfest im eigenen Saal gefeiert werden. Nach genau 8883 Tagen legte Siegried Kroisi sein Amt nieder, auf ihn folgte Josef Weiß, welcher den Verein bis 2023 führte. Michael Weiß trat anschließend in die Fußstapfen seines Vaters und ist bis heute Vorsitzender.

Der Adlerhorst Sulzbach stellte mehrfach Gau- und Stadtkönige

Viele Wettkämpfe wurden bei den Adlerhorst Schützen bereits ausgetragen, unter anderem die Stadtmeisterschaft und das Gauschießen. Der Adlerhost Sulzbach ist weit über die Landkreisgrenze für seine Leistungen bekannt. Mehrmals stellte er Gau- und Stadtkönige. Johann Bosch schaffte den Titel des Bezirksschützenkönigs. Erich Schallmeier trat sogar beim Weltcup-Schießen an. Veronika Pfaffenzeller und Franziska Bosch wurden Sportlerin des Jahres. Wolfgang Burkhard gewann den Kleinkaliber-Dreistellungskampf in der Oberbayrischen und nahm somit an der Deutschen Meisterschaft teil. Besonders erfolgreich zeigte sich das disziplinierte Training der Auflageschützen mit der Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft 2013. Auch als Mannschaft sind die Sulzbacher immer vorne mit dabei. Die erste Mannschaft des Vereins schaffte im Jubiläumsjahr wiederholt den Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Gesellschaftlich ist immer was los im Adlerhorst in Sulzbach: Er & Sie-Schießen, Osterhasenschießen, Packerlschießen und vieles mehr findet hier statt. Aber auch Feierlichkeiten wie Weihnachtsfeier, Wein- oder Dorffeste kommen nicht zu kurz. Der Adlerhorst Sulzbach hat es über Generationen hinweg geschafft, Werte wie Zusammenhalt, Disziplin und Fairness zu bewahren. Bereits seit Monaten laufen die Planungen für die Jubiläumsfeier auf Hochtouren. Besonders beeindruckend ist die Unterstützung des Dorfes, damit das Fest ein voller Erfolg wird. Ein besonderes Highlight der Vorbereitung war das Patenbitten im April beim Schützenverein Jagdlust Gallenbach, der als Patenverein fungiert. Mit Spiel, Spaß und viel Humor wurde dort die symbolische Unterstützung erbeten – eine alte Tradition, die bei keinem Jubiläum fehlen darf.

Der Festumzug wird der Höhepunkt des Jubiläums in Sulzbach

Das Jubiläumswochenende beginnt am Freitag, 12. September, mit der Mallorca Party mit DJ D-Tronic, am Samstag sorgt die Live-Band Ois Easy für ausgelassene Stimmung. Der Höhepunkt ist der Festsonntag, 14. September, mit dem festlichen Umzug um 14 Uhr, bei dem an die 80 befreundete Vereine durch Sulzbach marschieren werden. Den Abschluss bildet der politische Montag mit Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Mit dem Jubiläumsfest setze Adlerhorst Sulzbach ein Zeichen für gelebte Tradition, Zusammenhalt und Zukunftsperspektive, so der Verein. Er lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzufeiern und Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein. (AZ)

Das Programm Freitag, 12. September: 19.50 Uhr: Mallorca-Party Samstag, 13. September: 17 Uhr: Einzug der Vereine

18 Uhr: Bieranstich und Grußwort

19.50 Uhr: Stimmungsabend mit der Partyband Ois Easy Sonntag, 14. September: 6 Uhr: Weckruf

8 Uhr: Empfang der Vereine mit Weißwurstfrühstück

9.30 Uhr: Festgottesdienst

11 Uhr: Mittagstisch

12 Uhr: Stimmungsauftakt mit Barbetrieb und der Partyband Die Performer

13.30 Uhr: Umzugsaufstellung

14 Uhr: Festumzug mit anschließendem Fahneneinzug Montag, 15. September: 17.30 Uhr: Politischer Abend mit dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).