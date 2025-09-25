Der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach wird 75

Der Obst- und Gartenbauverein Obergriesbach feiert am Samstag, 27. September, sein 75. Jubiläum mit einem Festprogramm für Jung und Alt im Gemeinschaftshaus. Der „Obstbauverein“, wie er bei seiner Gründung hieß, war einer der Ersten seiner Art im Landkreis.

Es war die Zeit nach dem Krieg. Selbstversorgung war dringend geboten. Die ersten Aktivitäten des Vereins waren die Instandsetzung einer alten Obstpresse und die Anschaffung eines Süßmostgerätes. Obstbaum-Schnittkurse wurden und werden auch heute noch angeboten. Mit wachsendem Wohlstand haben sich auch die Gärten geändert. Sie dienen heute mehr der Erholung.

Erster Vorsitzender führt den Verein 50 Jahre lang

Nach einem Lichtbildervortrag von Fachberater Franz Schiffmann am 29. März 1950 in der Schlosswirtschaft in Obergriesbach wurde der „Obstbauverein“ gegründet. Xaver Failer wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er führte den Verein über 50 Jahre und übergab ihn 2003 an seine Nichte Wally Freudling, die wiederum 20 Jahre an der Spitze des Vereins stand.

Es war ein Glücksfall, dass 2024 Alexander Nenninger mit Unterstützung seiner Frau Nadine sich bereit erklärte, die Führung des Gartenbauvereins zu übernehmen und in die nähere Zukunft zu führen. Ein Team von erfahrenen Vorstandsmitgliedern unterstützt die beiden. Das Vereinsleben hat sich geändert. War es in den ersten Jahrzehnten reine Männersache, so traten durch Veränderung der Interessenlage immer mehr Frauen dem Verein bei. An diesem Trend hat sich nichts verändert. Der Verein engagiert sich vielfältig, zum Beispiel mit der Aktion „Saubere Landschaft“, mit Wettbewerben oder Naturerkundungen mit Kindern.

Beim Jubiläum werden Kürbisse gewogen

Von den zwei Millionen bayerischen Gartenbesitzern sind etwa 540.000 in Gartenbauvereinen organisiert. Die bayerischen Gartenbesitzer bewirtschaften 135.000 Hektar Flächen, die größte Vernetzung der ökologischen Vielfalt und Refugien für Insekten, Vögel und alles, was kreucht und fleucht.

Das Jubiläumsprogramm beginnt am Samstagnachmittag mit dem Wiegen der eingelieferten Kürbisse. Für Kinder gibt es ein Programm mit Spielen, Kinderschminken und mehr. Kindergartenkinder sind mit einer Showeinlage dabei. Am frühen Abend, um 17 Uhr, wird Vorsitzender Alexander Nenninger die Ortsvereine und prominente Vertreter aus Politik, Verein und Kirche, begleitet durch den Musikverein Obergriesbach, begrüßen. Der Abend steht für gemütliches Beisammensein mit musikalischer Unterhaltung durch Hans und Christine aus Tödtenried und den „3 Scheinheiligen“.