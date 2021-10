Affing

vor 16 Min.

Die Affinger Grundschule muss wieder erweitert werden

Plus Die Schülerzahlen steigen, eine Erweiterung der Affinger Schule ist unumgänglich. Jetzt ist ein großer Wurf für die Zukunft geplant – mit neuer Pädagogik.

Von Carmen Jung

Vor fünf Jahren hat die Gemeinde Affing drei Klassenräume an die Grundschule anbauen lassen. Ein neues Gebäude für die Mittagsbetreuung ist vor einem Jahr dazu gekommen. Doch schon damals war klar: Die Schule braucht mehr Platz. Jetzt kommt sie gerade noch so über die Runden. Doch die Schülerzahlen steigen. Deshalb packt die Gemeinde nun erneut eine Erweiterung an. Grundlage ist ein modernes pädagogisches Konzept. Es ist ein großer Wurf für die Zukunft geplant, der über 6,8 Millionen Euro kosten könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen