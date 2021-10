Corona-Fall nach Sido-Auftritt: Gäste des M-Eins sollen zum Test

Hunderte feierten am Wochenende im M-Eins ausgelassen mit Rapper Sido den Neustart des Nachtlebens. Jetzt hat sich herausgestellt: Eine Besucherin war positiv.

Es war ein grandioser Start zurück ins Nachtleben: Mit dem bekannten deutschen Rapper Sido feierte die Aichacher Diskothek M-Eins am vergangenen Wochenende den Neustart nach der Corona-Zwangspause. Der Club war zweimal ausverkauft. Die Besucher, die nur PCR-getestet, genesen oder geimpft eingelassen wurden, durften ausgelassen feiern - ohne Maske, ohne Abstandsbeschränkungen, wie es nun erlaubt ist. Jetzt aber hat sich herausgestellt: Eine Frau, die das M-Eins in der Nacht zum Sonntag besucht hatte, war mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg ruft nun Besucherinnen und Besucher zum Test auf.

10 Bilder Bildergalerie: Sido heizt das M-Eins in Aichach ein Foto: Melanie Nießl

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen informierte am Donnerstagnachmittag die Kollegen der Aichach-Friedberger Behörde über den Infektionsfall. Betroffen ist eine ungeimpfte Frau, die das M-Eins am Samstag besuchte. Sie war am Tag zuvor negativ getestet worden. Am Montag erkrankte sie jedoch. Ein PCR-Test am Mittwoch ergab: Sie ist Corona-positiv. Der Discobesuch falle damit in den möglicherweise ansteckungsfähigen Zeitraum, so das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg.

Das M-Eins feierte die Öffnung der bayerischen Discos mit prominentem Besuch: Der Rapper Sido kam nach Aichach und unterhielt das Partyvolk. Video: Melanie Nießl

Der Aufruf gilt für M-Eins-Gäste zwischen 23 und 3.30 Uhr

Die Behörde ruft deshalb nun alle Gäste des M-Eins, die nicht geimpft oder genesen sind, sich testen zu lassen. Der Aufruf beschränkt sich auf Besucherinnen und Besucher, die sich in der Nacht zum Sonntag zwischen 23 und 3.30 Uhr im M-Eins aufgehalten haben. Aus infektiologischer Sicht sei der passende Zeitraum für den Test vom 8. bis 11. Oktober. Geeignet seien Schnell- oder PCR-Test, nicht aber Selbsttest.

Jeder M-Eins-Gast hat Anspruch auf einen kostenlosen Test

Gäste, die geimpft oder genesen seien, brauchen sich laut Gesundheitsamt nur testen lassen, wenn sie Covid-Symptome entwickeln. Weiter heißt es in der Mitteilung: "Wer in der betreffenden Nacht im M1 war und sich krank fühlt, soll bitte unverzüglich zum Testen gehen (...) und sich selbst isolieren bis das Ergebnis vorliegt." Jeder Betroffene hat laut Behörde Anspruch auf einen kostenlosen Test. Ein solcher ist diese Woche ohnehin noch möglich. Wer ab nächster Woche zum Test geht, kann beim Gesundheitsamt Aichach (gesundheitsamt@lra-aic-fdb.de oder Tel. 08251 92-444) eine Bescheinigung anfordern.

