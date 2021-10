Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Nach Corona-Ausbruch sterben zwei weitere Bewohner im Meringer Pflegezentrum

Plus Die Zahl der Todesfälle nach einem Corona-Ausbruch in der Pflegeeinrichtung steigt auf sechs. Auch die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Aichach-Friedberg steigt.

Von Marina Wagenpfeil

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg verschärft sich weiter. 226 Personen sind in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet worden, davon 34 in Aichach, 35 in Friedberg, 19 in Kissing und 30 in Mering. Das teilt das Landratsamt mit. Vor einer Woche waren es noch lediglich 144 neue Fälle in den vorangegangenen sieben Tagen. Die Corona-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag bei 149,6 und damit erneut deutlich höher als in den vergangenen beiden Tagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

