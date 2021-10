Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt am Sonntag

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stieg am Samstag und sank am Sonntag. Diese Zahlen meldete das Robert-Koch-Institut am Wochenende.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Sonntag gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag einen Wert von 138,5. Am Sonntag sanken die registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wiederum auf 112,6. Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 127,4 gelegen - und damit so hoch wie zuletzt im Mai. Mit dem Wert vom Samstag hielt der steigende Trend zunächst weiter an.

Corona: Aichach-Friedberg liegt deutlich unter bayernweitem Schnitt

Mit dem Wert vom Sonntag liegt das Wittelsbacher Land über dem bundesweiten Schnitt von 106,3 (Samstag: 100,0), aber weit unter dem bayernweiten Schnitt von 172,7 (Samstag: 163,7) - und ebenso deutlich unter den Sieben-Tage-Inzidenzen fast aller Nachbarlandkreise. Diese gab das RKI am Sonntag folgendermaßen an: Pfaffenhofen an der Ilm 171,9, Augsburg 171,2, Landsberg am Lech 150,4, Donau-Ries 145,9, Neuburg-Schrobenhausen 128,9, Dachau 122,5 und Stadt Augsburg 162,3. Lediglich der Landkreis Fürstenfeldbruck lag am Sonntag mit 91,9 unter der 100er-Marke.

Die bayerische Krankenhaus-Ampel stand am Samstag und Sonntag auf Grün.