Nach kurzzeitigem Rückgang am Sonntag: Corona-Inzidenz steigt

Der steigende Trend im Landkreis Aichach-Friedberg setzt sich weiter fort. Am Montag meldet das RKI eine Inzidenz von 149,6.

Der Rückgang der Corona-Inzidenz am Sonntag war nur von kurzer Dauer. Zum Wochenstart ist der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) wieder gestiegen auf nun 149,6. Am Vortag lag sie bei 112,6; am Samstag bei 138,5. Damit setzt sich der steigende Trend im Landkreis Aichach-Friedberg fort.

Neun Corona-Patienten werden im Aichacher Krankenhaus behandelt

Auch die Zahl der Corona-Patienten an den Kliniken an der Paar ist gestiegen. Stand Montagmorgen wurden neun Patienten stationär behandelt. Davon mussten drei auf der Intensivstation beatmet werden. Am Freitag waren es noch fünf Corona-Patienten auf Station, von denen zwei intensivmedizinisch versorgt werden mussten.

Die bayerische Corona-Ampel steht derweil weiterhin auf Grün. Der bayernweite Durchschnitt der Inzidenz liegt bei 179,1. Bundesweit hat die Inzidenz inzwischen ebenfalls die 100er-Marke überschritten. In den umliegenden Landkreisen haben die Infektionszahlen zuletzt ebenfalls zugenommen. Mit einer Inzidenz von 188,4 am Montag kratzt der Landkreis Augsburg dabei an der 200er-Marke. Die anderen angrenzenden Regionen bewegen sich zwischen 171,4 (Stadt Augsburg) und 99,7 (Landkreis Fürstenfeldbruck).

