Schlechte Getreideernte: Wird das Brot im Landkreis bald teurer?

Plus Viel Regen, wenig Sonnenschein - der Sommer hat Spuren bei der Getreideernte hinterlassen. Welche Folgen die Bäckereien im Landkreis Aichach-Friedberg erwarten.

Beim Brotbacken braucht es neben den Hauptzutaten Salz und Wasser vor allem eines: das richtige Mehl. Doch das wird heuer knapp. Verregnete Tage und wenige Sonnenstunden bescheren den Landwirten eine schlechte Ernte. Sie kämpfen damit, die gewohnte Qualität und Menge zu liefern. Dieses Defizit bekommen nun auch die Backstuben im Landkreis Aichach-Friedberg zu spüren. Sie sehen sich mit einem Preisanstieg konfrontiert.