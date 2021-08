Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Zu nass für die Ernte: Landwirte im Wittelsbacher Land warten auf Sonne

Viele Landwirtinnen und Landwirte im Wittelsbacher Land stehen in den Startlöchern, um mit der Weizenernte zu beginnen. Sie brauchen aber schönes Wetter.

Plus Wegen der Feuchte in diesem Jahr drohen den Landwirtinnen und Landwirten im Landkreis Aichach-Friedberg schlechtere Erträge. So sehen die Prognosen aus.

Das nasse, regnerische Wetter macht vielen Landwirtinnen und Landwirten im Wittelsbacher Land zu schaffen. Da es zuletzt kaum mehrere trockene Tage am Stück gab, war nahezu keine Getreideernte mehr möglich. Dabei müsste gerade der Winterweizen jetzt dringend eingeholt werden, um nicht an Qualität zu verlieren. Die bisherige Ernte - vor allem von Gerste und Raps - deutet darauf hin, dass der Ertrag in diesem Jahr geringer ausfallen könnte. Das muss aber nicht zu finanziellen Einbußen führen.

