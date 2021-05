Aichach-Friedberg

Vier Tage Inzidenz 57,9? Was hinter den kuriosen Corona-Zahlen steckt

Laut RKI-Dashboard liegt die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am vierten Tag in Folge bei exakt 57,9.

Plus Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet vier Tage hintereinander, dass die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bei exakt 57,9 liegt. Kann das stimmen?

Von Max Kramer

Wie ist die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg? Einer der wichtigsten Indikatoren - und Grundlage für Maßnahmen - ist die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Wo sie am jeweiligen Tag liegt, zeigt das sogenannte RKI-Dashboard an - eine Online-Übersichtskarte mit aktuellen Zahlen zu allen deutschen Landkreisen. Für das Wittelsbacher Land wurde dort am vergangenen Samstag die Inzidenz 57,9 angezeigt, Sonntag und Montag ebenfalls. Und Dienstag? Lag die Inzidenz laut RKI-Dashboard erneut bei 57,9.

